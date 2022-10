El Pleno del Senado votó en contra de la enmienda 459, correspondiente con el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, donde se reconocía la oficialización de la Copa de la España Libre lograda por el Levante en el año 1937. De las 260 papeletas emitidas por los senadores, 23 sonrieron al club de Orriols, aunque con el aplastante obstáculo de que 235 tumbaron la propuesta abanderada por Carles Mulet, portavoz de Compromis. 2 fueron las abstenciones ante un reconocimiento frenado nuevamente por parte de los políticos y que sigue indignando al levantinismo.

El senador procedente de Cabanes, durante su intervención, pidió la oficialización del título con la intención de formalizar un tema que se trató, de manera favorable, en el Congreso con anterioridad. "Queremos que la Real Federación Española de Fútbol reconozca la Copa de la España Libre ganada por el Levante Unión Deportiva ganada en 1937. Una petición que contó en el Congreso, por cierto, con la unanimidad en una proposición de ley, también con el voto favorable del Partido Popular. Y que hoy los levantinistas están siguiendo con atención y verán qué votan, tanto unos como otros". Unas palabras que no cayeron en saco roto.

Los partidos que no tendieron la mano al club de Orriols fueron PSOE, PP, PNV, Bildu, VOX, UPN, Ciudadanos y PAR (Partido Aragonés), mientras la representación del grupo del que forma parte Carles Mulet (Compromís, Més Per Mallorca, Geroa Bai, Más Madrid y Agrupación Socialista Gomera), junto a Junts Per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Ciudadanos.

(Información en elaboración).