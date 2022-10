La votación negativa en el Pleno del Senado a la enmienda 459, donde se reconocía de forma oficial la Copa de la España Libre obtenida por el Levante en 1937 a través del Proyecto de Ley de Memoria, pospuso la formalización de un título por el que el club lleva décadas trabajando para que le den la validez correspondiente. Pese a que el escrutinio en contra frenó que la norma se trasladase al Congreso para su formalización, en la entidad granota se consideró como un avance después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, aunque el proceso tendrá que ser más pausado. No obstante, Carles Mulet, senador designado por las Cortes Valencianas, miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal y principal manifestante de que se le dé reconocimiento a la Copa del 1937, emitió, por escrito, una pregunta al Gobierno, con obligación de respuesta en un plazo de 30 días máximo, sobre el tema en cuestión y a la que tuvo acceso este periódico.

Al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, el portavoz de Compromís recordó cuando, en 2007, el Congreso de los Diputados aprobó, de forma unánime, una PNL (Proposición no de Ley) sobre la que reconocer el título conseguido por los granotas durante la Guerra Civil. Ante la pregunta sobre la que se cuestiona por qué no se materializaron los acuerdos, el Gobierno respondió en mayo de 2021, haciendo referencia a una enmienda transaccional añadida del PSOE donde, implícitamente, se notificaba a la RFEF como la responsable de oficializar todas las competiciones de 1937. Pese a ello, el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, instó al organismo a realizar los trámites necesarios para que se le oficialice no solo la Copa, sino también la organización del torneo: sus participantes, la final celebrada en Barcelona y el resultado que dio como ganador al Levante FC, Levante UD a día de hoy.

Sin embargo, la protesta procedente de Carles Mulet reside en que, año y medio después de dicha respuesta, se han «esquivado responsabilidades» y no «consta ninguna acción al respecto». A su enmienda, propone que las federaciones deportivas velen por el cumplimiento de la presente ley en el ámbito deportivo e impulsará medidas de investigación y divulgación sobre la memoria democrática en el ámbito del deporte», con la justificación de que la enmienda en cuestión persigue reconocer la oficialidad de todas las competiciones deportivas celebradas con anterioridad a la dictadura».

Por ello, Carles Mulet lanzó las siguientes preguntas: en qué fecha concreta el CSD o el Gobierno instó a la RFEF a oficializar el título, a través de qué mecanismos y medidas y si el Gobierno dejará de colaborar con la Federación si sigue obstaculizando el reconocimiento de la Copa del 37. Mientras, el Levante sigue con atención los acontecimientos para seguir maniobrando hacia el reconocimiento de la Copa del 1937.