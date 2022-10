La temporada es muy larga, pero la victoria empieza a ser una necesidad para el Levante. Por un lado porque la zona de promoción queda a más de un partido y la de ascenso a más de dos. Por otro, para espantar fantasmas tras las dudas que viene dejando el equipo. El duelo contra el Racing de Santander se antoja la primera de las muchas finales que afrontarán los de Orriols en su carrera para el retorno a Primera.

Tras un punto y un gol a favor en los últimos tres partidos, mejorar en ataque será necesario. La mala situación clasificatoria del equipo cántabro se debe más a su escasez goleadora que a sus números defensivos, con ocho tantos encajados en tantos partidos, los mismos que ha marcado el Levante. Con este compromiso el equipo inicia una semana decisiva para su futuro con tres partidos contra rivales que ocupan puestos de descenso: tras la cita de este domingo los granotas visitarán el jueves al Mirandés y recibirán el próximo domingo al Leganés.

Aunque ya se ha demostrado que cualquier equipo de Segunda puede dar la sorpresa, el equipo de Mehdi Nafti no puede dejar pasar este tren para engancharse a los puestos altos de la clasificación. El técnico francotunecino está siendo criticado, pero él está tranquilo y ha recibido el respaldo de Quico Catalán esta semana.

Una buena noticia en el apartado ofensivo es el regreso de Rober Ibáñez tras la doble contusión que le apartó de la visita a Andorra. El extremo llega en perfectas condiciones para competir, a diferencia de Marc Pubill, que ha sido convocado por si ocurriera algún contratiempo con Son pero no se ha entrenado en toda la semana. En cambio siguen fuera de combate Mustafi y Campaña, este último en la recta final de su recuperación y con el deseo de reaparecer el jueves en Anduva.

También hay bajas en el bando rival: Mantilla y Unai Medina por parte de la defensa y Gassama y Cedric en la delantera. En cambio, Dani Fernández reaparece en una convocatoria. Tras un arranque complicado el Racing se ha hecho fuerte atrás encajando solo en uno de sus últimos cuatro partidos, pero mantiene sus problemas en ataque y acusará las lesiones. Su único triunfo hasta la fecha ha sido a domicilio, en Gijón. El club santanderino cuenta por descensos sus cuatro últimas temporadas en el fútbol profesional y busca volver a asentarse en el lugar que ocupó durante tantos años. Será el tercer recién ascendido que se mida a los granotas tras el Villarreal B, al que goleó el Levante, y el Andorra, que remontó y ahondó en la herida la semana pasada. En el plantel de los cántabros volverá al Ciutat un viejo conocido: Arturo Molina.

Está por ver qué piezas moverá Mehdi Nafti. El francotunecino no está teniendo inconveniente en cambiar sus esquemas hasta dar con la tecla y todavía no hay un once consolidado. El debate en la delantera y en el centro del campo sigue abierto y la defensa viene de tener su primer mal partido. Quien más reforzado llega es Brugui, autor del gol de la semana y futbolista más destacado del partido. Ahora buscará su primer tanto en el Ciutat, donde el Levante ha ganado dos de sus cuatro partidos y debe hacerse más fuerte. La afición quiere resultados y este 9 d’Octubre es el día idóneo para cambiar el rumbo y poner fin a la crisis.