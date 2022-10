La salida de Mehdi Nafti del banquillo del Levante, provocada por la crisis de resultados y después de cosechar cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate), obliga a la dirección deportiva a otear nuevamente el mercado de entrenadores y a recuperar opciones que estuvieron en el mes de mayo para revertir el rumbo de un equipo que va la deriva. Mientras Felipe Miñambres esté al frente de la primera plantilla en calidad de técnico interino, el club, de la mano del astorgano, tiene el deber de dar con la tecla del relevo para conseguir el ascenso a final de temporada.

No en vano, desde las profundidades del Ciutat de València se empiezan a barajar opciones. Desde las que se quedaron por el camino cuando se decidió escoger a un nuevo inquilino tras el descenso como otras posibilidades que despiertan interés. Sin embargo, y después de que la apuesta por Mehdi Nafti haya salido rana, el objetivo, según pudo saber SUPER, es el de encontrar a un sustituto de garantías. Que conozca los entresijos de la Segunda División y que esté curtido en la categoría de plata del fútbol español.

Dentro de la lista que baraja el Levante tras la destitución de Nafti, Álvaro Cervera, Vicente Moreno, deseo unánime en el Ciutat y que dirige actualmente al Al-Shabab de la Liga Profesional Saudí, y Javi Calleja se mantienen, cuatro meses después de la primera toma de contacto en mayo. Carlos Corberán, técnico nacido en València y exentrenador del Olympiacos y del Huddersfield Town entre otros, se cuela en el catálogo de Orriols para darle un giro a la delicada situación, aunque sea una posibilidad que no cumple con el deseo de gran parte del Consejo, ya que la idea es que el sustituto de Mehdi Nafti sepa lo que es liderar una vuelta a la élite. Pese a ello, los informes son positivos, pero, según pudo saber SUPER, cuenta con ofertas de la Championship inglesa tras ser destituido de Olympiacos a mediados de septiembre.

No obstante, y aunque Álvaro Cervera y Javi Calleja se encuentren sin equipo, la ilusión de tener a Vicente Moreno en el banquillo del Ciutat aún permanece, pese a que las negociaciones con el de Massanassa no llegaron a buen puerto hace cuatro meses. El deseo del valenciano fue el de coger un cargo en Primera, pero sus expectativas no solo no se cumplieron, sino que terminó firmando por el Al-Shabab. Pese a ello, y tras ser opción de un Elche que tiene decidido apostar fuerte por Bordalás, el sueño sigue presente. Alessio, mientras el Ciutat coreó su nombre ante el Racing, no es una opción tras no terminar su ciclo en Orriols de forma favorable ni con la directiva ni con los jugadores.