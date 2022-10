El vacío en el banquillo del Levante UD se llenará muy pronto. Tras una semana atípica en todos los sentidos el club se ha puesto las pilas para cerrar cuanto antes la llegada del sucesor de Mehdi Nafti. El favorito de la dirección deportiva es Javi Calleja y así lo trasladó Felipe Miñambres, aunque aportó algunos nombres más, a los miembros del Consejo de Administración en la reunión que mantuvieron este viernes. La intención es que el nuevo técnico se ponga manos a la obra muy pronto, en vistas al partido de la semana que viene contra el Ibiza.

Este domingo, frente al Leganés, volverá a ser Miñambres quien se siente en el banquillo. El director deportivo, con Chema Sanz como mano derecha, se ha puesto el chándal y ha bajado al área técnica durante estos dos encuentros mientras se cerraba la contratación del entrenador. El objetivo es que este se encuentre seis puntos más de los que dejó Nafti y tres de ellos ya están en el zurrón tras la victoria por la mínima ante el Mirandés. En Anduva ya se vieron algunas modificaciones con respecto a lo que venía dibujando el equipo bajo la batuta del francotunecino.

Felipe Miñambres quiere pasar página rápidamente, reconociendo que erró en su apuesta pero sin dar más vueltas al capítulo que ya queda atrás. «Lo de Nafti lo asumo como una equivocación, como un error, porque no se dio como uno esperaba, pero esto es fútbol. Uno unas veces se equivoca y otras acierta. Tratamos de buscar un técnico que nos dio una serie de cosas que no eran fáciles después de un descenso y en otras no encontramos el camino para hacer las cosas que pretendíamos hacer. Seguro que me seguiré equivocando y seguro que seguiré acertando, esto es fútbol y pasa muchas veces», fue su reflexión este jueves.

Queda tiempo para enderezar el rumbo

Si algo está claro en Orriols es que, pese al rumbo del equipo en el primer tramo del campeonato, este no ha hecho más que empezar y hay muchos partidos por delante para que el Levante se instale en la zona alta. El triunfo en Miranda de Ebro deja a los granotas undécimos con trece puntos, a cuatro de la promoción y a seis del ascenso directo. Sin ir más lejos, el año pasado el Girona ocupaba posiciones de descenso y terminó subiendo tras acabar sexto en la liga regular. El Valladolid, que fue subcampeón de liga y no necesitó del play off, apenas sumaba dos unidades más tras la jornada 10 de las que acumula ahora el cuadro azulgrana. Por contra, el Sporting iba líder y acabó sufriendo para no irse a Primera RFEF. La temporada en Segunda es larga y da muchas vueltas, por lo que tirar la toalla está prohibido.

Cuando se cierre la llegada del nuevo entrenador habrá cosas por mejorar. La primera, la falta de gol: fueron muchos los partidos con Nafti en los que el equipo se quedó sin marcar y contra el Mirandés solo se consiguió de penalti a pesar del buen primer tiempo que firmó el Levante. En las próximas semanas espera un calendario exigente con seis de los conjuntos que superan a los granotas en la tabla de LaLiga Smartbank, que al mismo tiempo supondrá una oportunidad para escalar puestos. Antes, eso sí, no se debe fallar ante el Leganés y el Ibiza. Contra los pepineros en el Ciutat será nuevamente Felipe Miñambres quien dirija al equipo y en la Isla Blanca, a priori, Javi Calleja tras su primera semana de trabajo al frente de este proyecto, el primero para él en la categoría de plata.