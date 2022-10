Felipe Miñambres, director deportivo del Levante UD, aseguró durante la presentación de Javi Calleja que el técnico ya estuvo sobre la mesa en verano. Finalmente en desde el área deportiva se escogió a Nafti, apuesta que ha terminado por ser un fracaso tal y como el director deportivo reconoció al asegurar que se equivocó.

A tiempo de corregir los errores ha estado Miñambres, ya que la temporada es muy larga. Y con el fin de revertir la situación del equipo se ha apostado por Javi Calleja.

Al ser cuestionado sobre la elección del míster madrileño ahora y no en junio, esto es lo que manifestó el director deportivo: "Sí, me reuní con él. Pensé en verano que hacía falta otra cosa. Levantar a un equipo destrozado y prioricé lo emocional desde el desconocimiento de que a Calleja no los conocía en ese aspecto. Le dimos prioridad al levantar a una plantilla y esa fue la decisión", indicó.

Ahora se apuesta por un técnico más experimentado, que ha liderado proyectos como el del Villarreal en Primera División y que ya ha explicado que aterriza en Orriols con la intención de imponer su estilo. Un estilo vistoso y atrevido, con personalidad.