El máximo mandatario se encuentra en el punto de mira de todos los estamentos del levantinismo. La figura de Quico Catalán, después de casi 13 años al frente, está más en entredicho que nunca. No solo por el transcurso de la primera plantilla en Segunda División, sino también por la deuda que ha acumulado el club al no vender en sus tres últimos ejercicios para equilibrar unas cuentas que deben sostener sus dos ambiciosos proyectos (la reforma del Ciutat de València y la Ciudad Deportiva de Nazaret). La crispación en el entorno se palpó el día del Racing. Agudizadas por la derrota que provocó la destitución de Mehdi Nafti, un alto porcentaje de la afición pidió con cánticos la salida del máximo dirigente, pero Quico Catalán, que termina su mandato en diciembre de 2023, no tiene la intención de abandonar su cargo en un escenario donde el Levante desprenda debilidad. «Por encima de mí estará el club, porque me debo al Levante. Sería una irresponsabilidad coger la maleta e irse a casa porque sí. Llevamos trece años trabajando y creo que cualquier cambio tiene una transición lógica», aseguró el presidente en la presentación de Javi Calleja.

Pese a ello, la plataforma ‘Levante Somos Todos’, después de entablar una reunión a través de su máximo dirigente, José Vicente Castillo, con el presidente de la Fundación, Vicente Furió, pretende llevar a cabo un proceso de búsqueda para encontrar alternativas a Quico Catalán más allá de diciembre de 2023. Fecha donde finaliza el mandato del máximo dirigente en la actualidad. Según un comunicado emitido en sus canales de difusión, durante el encuentro se acordó «crear un grupo de trabajo para buscar conjuntamente candidaturas alternativas a la presidencia del club y preparar un proceso electoral de garantías durante los próximos meses», con el objetivo en común de «garantizar la subsistencia del club a través de un nuevo modelo de gestión más sostenible que continúe en manos de dirigentes valencianos». La Fundación del Levante no se involucrará Sin embargo, según pudo saber Superdeporte, la Fundación no se involucrará, con la plataforma en cuestión, en la captación de un nuevo presidente para la institución. Mientras, ‘Levante Somos Todos’, pese a su intención en trabajar para dar con el relevo de Quico Catalán, no solo fue a la reunión con la Fundación sin nombres sobre la mesa, sino que todavía continúa sin estar legalizada como entidad aunque se encuentren en los últimos trámites para su oficialidad. No en vano, en las profundidades del club se mantendrán a la espera de que la plataforma granota mueva ficha para presentar alternativas con fundamento, ya que tras la primera toma de contacto, ‘Levante Somos Todos’ debe descifrar aún el método de búsqueda que emplearán para hallar a futuros candidatos a la presidencia del conjunto de Orriols. Dentro de una Fundación que huye de la presidencialismo, y que todas sus resoluciones que llevan a cabo de manera colegiada, cualquier toma de decisión tiene la obligación de pasar por los parámetros de la Comisión Ejecutiva y del Patronato. A su vez, la Fundación cree que antes aparecerán opciones espontáneas, mientras confía que, en el hipotético caso de que se dé un proceso de transición para un cambio, surjan grupos de trabajo que cumplan con los requisitos que se exigen en el Ciutat de València y que sean lo suficientemente competentes como para cumplir con el modelo deseado en Orriols. No obstante, el deseo en las profundidades del club, al igual que el de Quico Catalán, es el de salir del Levante en una situación de bonanza y después de cerrar los proyectos que tiene la institución entre manos. Sin importar la fecha, pero con los deberes cumplidos. Quico Catalán habla sobre su situación y futuro al frente del club