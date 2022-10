El barco granota zarpa a Ibiza comandado por su nuevo capitán, Javi Calleja, en busca de los tres primeros puntos de esta nueva etapa. El objetivo del viaje, como reconoció el técnico, está claro: devolver al Levante a la Liga Santander. La primera escala está programada esta noche en el Estadio Can Misses a las 21:00 para enfrentarse a la UD Ibiza. El Levante tratará de aprovechar el impulso de las dos victorias consecutivas obtenidas bajo la dirección de Felipe Miñambres para tratar de llevarse los tres puntos e incluso, si los resultados acompañan, dormir en puestos de playoff.

Javi Calleja adelantó en la rueda de prensa previa al partido que habrá cambios respecto al once que logró la victoria el pasado domingo frente al Leganés. El técnico complutense cuenta con todos los jugadores disponibles a excepción de Mustafi y Campaña, que encaran ya la fase final de sus lesiones; y Musonda, al que aún le restan unas semanas alejado de los terrenos de juego tras la lesión que sufrió en Miranda de Ebro.

Así las cosas, se puede prever un once ofensivo que busque hacerse con el balón y someter a través del mismo al Ibiza, pues según ha reconocido el entrenador, espera ver a un Levante en Can Misses capaz de imponer su juego. Parece claro pues que el de Alcalá de Henares buscará que su Levante se parezca, por forma y estilo, más a su Villarreal que a su Deportivo Alavés, que contaba con jugadores de menor calidad y optaba más por planteamientos no tan propositivos.

Así está el Ibiza, el próximo rival del Levante

Su rival, la UD Ibiza, propiedad del expresidente valencianista Amadeo Salvo, afronta su segunda temporada consecutiva en la división de plata con el objetivo de lograr la permanencia lo más pronto posible. El conjunto balear, que es 17º con 11 puntos, llega al partido con una dinámica inversa a los granotas, pues acumula dos derrotas consecutivas, y la continuidad de su entrenador, Javier Baraja, hermano de la leyenda valencianista, empieza a estar cuestionada.

En rueda de prensa, el técnico ha asegurado que no siente este partido como un ultimátum. Sobre la mala racha que atraviesan y lo que espera de su equipo esta noche ha comentado: «Venimos de jugar contra tres equipos que nos han expuesto mucho a nivel defensivo. No hemos tenido esa continuidad en el juego. Nos vamos a encontrar contra un rival que viene de dos victorias y con la moral por las nubes. Nuestra característica en casa, hasta el día del Eibar, ha sido tener el balón, ser protagonistas y tener ganas de llegar al área rival.»

El Ibiza recupera para el partido a los lesionados Appin, Herrera y Bogusz, pero pierde a Juan Ibiza y Javi Vázquez. Sobre el lastre que están suponiendo las bajas Baraja ha comentado: “Hemos tenido bajas, pero el equipo había competido muy bien hasta estos últimos partidos. La esperanza y la ilusión que tenemos es que cuando tengamos a todos vamos a competir mejor a nivel interno y eso hará crecer a los que están jugando y subirá el rendimiento del equipo”

Entre sus filas, el conjunto celeste cuenta con dos exlevantinistas: Coke y Pape Diop. El madrileño, que tras finalizar su vinculación con el Levante el pasado mes de julio firmó por la UD Ibiza como agente libre. Y el senegalés, que tras pasar por Espanyol y Eibar, decidió trasladarse a la isla para disputar sus últimos partidos .