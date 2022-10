El presidente del Levante, Quico Catalán, atiende a Superdeporte en calidad de vicepresidente de LaLiga mientras el Gobierno está a punto de modificar la Ley del Deporte que afectará al fútbol español. El mandatario manifestó su preocupación, argumentó los motivos por los que no se deben tumbar las enmiendas que ponen en jaque el plan de desarrollo y crecimiento que tiene entre manos el campeonato nacional. Además, ratifica la postura de los clubes en ir a la huelga, mientras manda un recado al Real Madrid y al FC Barcelona, impulsores de la Superliga. "Nosotros hemos sido los primeros que hemos pensado en ellos, pero llega un momento en el que te das cuenta de que piensan en ellos mismos y no en el bien general", aseguró.

¿Qué consecuencias tiene la nueva Ley del Deporte que tanto teme LaLiga?

El temor es manifiesto. Es algo incomprensible. Que a estas alturas estemos aún muy preocupados sobre cuál va a ser el texto definitivo de esta ley es insólito. Lo único que pretendemos es que esta ley no nos perjudique. Que no perjudique el modelo establecido. Es algo que está teniendo su éxito y cuyo reconocimiento en los últimos años es reconocido por todo el mundo. El presente y el futuro está muy marcado y programado. Hay una estrategia muy clara. A partir de ahí, esperamos y, sobre todo, deseamos que no triunfe esta sinrazón. Después de muchísimos años, para nosotros, que se esté trabajando en un Proyecto de Ley del Deporte, y que el deporte profesional esté con esta incertidumbre... es algo que no entendemos. Por eso, 39 clubes estamos saliendo al paso de una forma seria y contundente para que respeten nuestra opinión y un modelo de gestión que está teniendo éxito. Esperamos que las cosas se solucionen.

¿Existe algún plan preventivo para que LaLiga siga creciendo si sale adelante la modificación en la Ley del Deporte?

En este momento no. Sinceramente, ese es el malestar. Nos encontramos a pocos días de que este proyecto sea aprobado definitivamente en el Congreso, y esta situación de incertidumbre genera un fuerte malestar. Cada día que pasa, los clubes estamos más enfadados y mucho más dolidos de una forma incomprensible. Nosotros no estamos pidiendo nada diferente a lo que hay. Lo que estamos diciendo es que no se genere una inseguridad jurídica en algo que está triunfando, que es un modelo de éxito. Que no dotemos herramientas para lo que funciona y que alguien intente que no funcione. Es mucho más sencillo. Lo único que pedimos es que se respete la situación que hay ahora mismo. Por ejemplo, el informe vinculante a la hora de que cualquier federación, que tenga un deporte profesional asociado, que cuando se tome una decisión, en relación a eso, que ese informe vinculante, de la propia organización, de la propia liga tenga un respeto y una consideración previa. Y que el CSD (Consejo Superior de Deportes) nos escuche. ¿Por qué lo quitamos? ¿Qué sentido tiene quitarlo? ¿Por qué no damos suficiente solidez y argumentos a la comercialización de los derechos de una liga profesional? ¿Por qué sí se lo damos a las federaciones? Cuando hoy, con la legislación actual, estamos ganando todos los pleitos que se nos están poniendo en nuestra contra en los juzgados. Vamos a ordenarlo bien. Que no sea una ley del deporte que empiece con unos errores manifiestos en ese nuevo texto. Con respecto a la Superliga... la gran mayoría de los países de la Unión Europea están oponiéndose a ese modelo. ¿Por qué darle cancha en esa ley? Son situaciones que no entendemos y que no son justas ni coherentes. ¿Estamos dispuestos a cualquier cosa? Por supuesto. Pero entendemos que es tan justo lo que reivindicamos que no deberíamos llegar nunca a situaciones de cierta tensión, sino de llegar, desde el diálogo, a acuerdos lógicos.

¿Cómo definiría el modelo que tanto defienden?

Hay que defender el modelo de la última década. Ahí es donde LaLiga ha dado un paso al frente, ha sido competitiva, ha explotado sus derechos comerciales, sus derechos audiovisuales, se ha abierto al mundo... LaLiga, actualmente, es una gran marca en el mundo. Hace años el fútbol español era muy potente y gustaba mucho. Hoy en día, LaLiga es una marca muy consolidad a nivel mundial. Se está expandiendo en todo el mundo. Tenemos sociedades y oficinas en todo el mundo. Y dentro del PIB (producto interior bruto) generamos empleos directos e indirectos y afrontamos una gran cantidad de impuestos. A cambio de ese gran trabajo que se está haciendo en LaLiga se hace un reparto equitativo bastante justo entre unos y otros. El hecho de legislar en contra de ese modelo de comercialización perjudica. No a LaLiga, sino al Levante, al Valencia, al Villarreal... perjudica a cualquiera que esté en el fútbol profesional español. Entendemos que ese modelo, que nos está haciendo competitivos tanto en los despachos como en los terrenos de juego con respecto a otras potencias, no se puede romper. Solo escuchan a dos o a tres clubes

Una de las enmiendas que se pretende eliminar afecta directamente al acuerdo que se alcanzó con CVC hace un año. A día de hoy, ¿se arrepienten los clubes de haber firmado dicha operación al meterse de lleno en la comercialización sus respectivos derechos?

Ninguno de los clubes se arrepiente. La palabra no es arrepentimiento. La palabra es hastío. Es el hastío que encontramos ante la indiferencia, por lo menos a día de hoy, que existe en el Gobierno y en la oposición a que respeten un modelo de éxito. Si coges el texto de este Proyecto de Ley, en su introducción, habla de las grandezas y las bondades del modelo establecido en LaLiga de fútbol profesional. Es un poco incongruente que hable en su exposición de esa manera y luego legisle en contra de ese modelo. No estamos arrepentidos, bajo ningún concepto, de haber firmado por CVC, ni de lo que estamos firmando o de lo que está previsto firmar en el futuro. Para nada, todo lo contrario. Entendemos que estamos haciendo las cosas muy bien. Hay un modelo a desarrollar muy claro. Lo único que pedimos es que, por defender los intereses de dos o tres, no estemos perjudicando los intereses de la gran mayoría. No estaremos tan confundidos 39 clubes como para que tengan la razón dos o tres en la reivindicación de todas estas situaciones.

¿Cuál es la respuesta procedente del Gobierno ante las protestas de LaLiga?

Estamos en días muy importantes, donde se pueden dotar de soluciones ante este desbarajuste y esta incertidumbre que nos están generando a nosotros. Yo creo que el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, después de la reunión que tuvimos la semana pasada, creo que fue muy consciente de la determinación y unidad de 39 clubes que perseguimos un fin común: el respeto hacia un modelo. El respeto hacia un trabajo. El respeto hacia una estrategia. Muy clara y muy definida. Y encima, de éxito. ¿Qué va a pasar? Sinceramente, me cuesta creer que el Gobierno vaya a tomar decisiones en contra de 39 clubes. Digo 39, o digo la mayoría. Hay otros clubes de otras disciplinas profesionales. Todos, menos tres, opinamos lo mismo. No podemos estar confundidos. Los Gobiernos tienen que actuar en función del bien común, no de los intereses de dos o tres.

¿La posibilidad de paralizar LaLiga mediante una huelga es real?

No sé qué mecanismo va a ser, pero si desde el diálogo y desde la negociación no encontramos una solución a esta postura que hoy manifiesta el Gobierno, va a haber mecanismos de contundencia y de unidad por parte de los clubes. Seguro. Pondremos armas a destruir nuestro modelo y no podemos. No podemos permitir que alguien quiera destruir nuestro modelo de esta forma que entendemos que es totalmente injusta.

¿Tienen miedo a cualquier tipo de represalia?

¿Miedo a represalias? No tenemos miedo. Reivindicamos algo que es justo y que es coherente. Que es necesario. ¿Por qué hay que quitar el informe vinculante? ¿Por qué hay que incluir tres fases en favor de un proyecto en favor de una futura Superliga? ¿Por qué no se le dan los mismos derechos a las ligas profesionales que sí se les reconocen a las federaciones? A nosotros nos parece muy bien que a las federaciones se les otorguen unos derechos en esa ley. Es justo y es necesario. Pero... ¿Por qué a las ligas no? Le doy la vuelta. ¿Por qué tratar esta ley que perjudica gravemente el modelo de negocio establecido por LaLiga? Que alguien nos explique. ¿Alguien ha dado un argumento convincente y sólido para comprar que todo esto desaparezca en este proyecto de ley? No he oído a nadie. Aún no he oído a nadie que tenga algún argumento sólido que diga que los 39 clubes que están en contra no tienen razón.

¿Y a la Superliga se le tiene miedo?

No es miedo. Es que, al final, pretenden crear una competición donde no existe meritocracia para participar en ella. Al final, la tarta del dinero es la que es. Si llega una nueva competición, donde no existe meritocracia, donde van a jugar unos clubes que, por otro lado, perjudican seriamente no solo a LaLiga española, sino también a todas las ligas. No es un capricho de los clubes españoles, es una postura de todas las ligas. Hay países que hasta están legislando para que sus propios equipos no puedan participar en esa competición. Sin ir más lejos, el Reino Unido. Donde, realmente, existen grandes potencias que podrían participar en un proyecto como ellos persiguen. Eso es una realidad. Lo único que entendemos es que todo ese proyecto está generando una incertidumbre. No a futuro, sino ya mismo, en nuestros patrocinadores y en nuestros operadores televisivos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cuando tú negocias con ellos siempre tienen el runrún. Se preguntan: oye... ¿Y si nace la Superliga? ¿Te quito el dinero a ti para dárselo a ellos? Ese es el miedo y respeto que le tenemos a un proyecto que, única y exclusivamente, dañaría a todas las ligas europeas.

¿Cree que Florentino Pérez anda detrás de la modificación de la Ley del Deporte para impulsar la Superliga?

Yo entiendo que hay dos clubes en España que son defensores a ultranza de la Superliga, que son el FC Barcelona y el Real Madrid. A partir de ahí, entiendo que estarán intentando, por todos los medios, que en cualquier legislación o ámbito deportivo, donde la Superliga pueda salir reforzada o favorecida, hacer sus gestiones. Lo entiendo y lo estarán haciendo, seguro. Pero el Gobierno de España creo que se ha posicionado en contra de la Superliga como han hecho otros países europeos. Sin embargo, lo que no entendemos es que en esa Ley del Deporte pueda existir algo que dé pie a apoyar un proyecto así y que se contemple. No lo entendemos, sinceramente.

Ambos son Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Entiende su decisión desde esa perspectiva?

No es tanto el hecho de ser una Sociedad Anónima Deportiva o no. Osasuna, por ejemplo, es una Sociedad Anómina Deportiva y no apoya la Superliga. Está dentro de los 39 clubes. Es más su estrategia y su filosofía. Entender el concepto del fútbol, o el negocio del fútbol, de una manera u otra. Nosotros entendemos que somos mucho más solidarios y que buscamos el bien común. Hemos sido, en muchos momentos, muy respetuosos con los intereses de unos y de otros. Durante la venta centralizada de los derechos de televisión, los clubes hicimos un esfuerzo muy fuerte para poner en valor a esos clubes grandes como son el Real Madrid y el FC Barcelona. Eso es una realidad y nadie podrá decir lo contrario. Nosotros hemos sido los primeros que hemos pensado en ellos, pero llega un momento en el que te das cuenta de que piensan en ellos mismos y no en el bien general. No piensan en el bien común, ni en la convivencia y ni en potenciar un sector en beneficio de todos. Solo piensan en ellos mismos.

¿Qué opina sobre que la RFEF esté a favor del posible cambio en la Ley del Deporte?

Entiendo que la Real Federación Española de Fútbol apoye algo de esa ley. Por ejemplo, que esté a favor de la comercialización de los derechos. Es que nosotros, o por lo menos yo, también. Veo justo y necesario que se reconozcan unos derechos como organizador, a la RFEF, de la Copa del Rey o la Supercopa. Me parece bien que lo que se genere en esas competiciones sean derechos reconocidos. Lo que no me parece bien es que ellos lo tengan y que LaLiga no lo tenga en otras competiciones que dependan de ella. A mí no me parece bien que se elimine el informe vinculante, y que cuando la RFEF pueda realizar un cambio estatutario o reglamentario afecte al fútbol profesional. No entendemos que sea lógico. Todo aquello que ponga en valor a la RFEF de forma justa lo vamos a apoyar. Si te das cuenta, todas las reivindicaciones que hacemos no van en contra de nadie. Van solo en construir y en que nadie debilite el modelo actual. Que nadie cambie reglas del juego en mitad del partido. Queremos una seguridad jurídica que, en estos momentos, perdemos totalmente.

Sin ir más lejos, la RFEF comercializa con la Supercopa de España.

Nos parece justo que esos derechos se les reconozcan a la Federación. Nos alegramos muchos, ya que somos parte de esa historia. Es muy bueno para nosotros porque, de alguna manera u otra, ese dinero caerá en los clubes. Lo que no entendemos es por qué a unos sí y a otros no. Además, lo que está provocando el texto actual de la ley, es que nos vamos a los juzgados, y LaLiga está ganando absolutamente todos los pleitos que ha presentado el Real Madrid contra LaLiga, en defensa a lo que entendemos que es nuestro. Y lo más importante, la Justicia nos está dando la razón en todas esas demandas que ha ido presentando el Madrid, alegando que LaLiga hace un uso indebido de ciertos derechos e imágenes. Alguien pretende que la ley cambie para que revierta en otras decisiones.

¿Están cercanas las posturas entre LaLiga y la RFEF sobre este aspecto?

En estos momentos, realmente las posturas entre la RFEF y LaLiga, en este tema, nadie podrá decir que estas reivindicaciones van en contra de la RFEF. Todo lo contrario. Estamos en que tengan unos derechos reconocidos.

¿Cómo de importante es el informe vinculante que quiere tumbar la nueva Ley del Deporte?

Es un informe que ha existido hasta la fecha. Es relevante desde el momento en el que las federaciones, para cambiar cualquier reglamento o cuestión estatutaria, sus variaciones afecten directamente al fútbol profesional. Y nosotros exponer los motivos por los cuales no estamos de acuerdo. Eso el CSD lo tendría que considerar.

¿Qué espera en la Asamblea del jueves?

A mí me gustaría que la Asamblea del jueves fuera una reunión más, donde los clubes demostremos esa firmeza en la lucha de nuestros intereses. Y que lleguemos a la reunión con soluciones por parte del Gobierno. De aquí al jueves el Gobierno puede plantear escenarios claros y evidentes que hagan que los clubes estemos tranquilos, mediante una legislatura coherente, seria y justa hacia el modelo que perseguimos.