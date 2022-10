En Ibiza pudo nacer el doble pivote que lidere al Levante en su regreso a LaLiga Santander. En la segunda parte en Can Misses, en inferioridad numérica tras la expulsión de Pablo Martínez, Iborra y Pepelu dieron un paso adelante y protagonizaron una gran actuación sobre la que el Levante de Javi Calleja puede crecer.

A pesar de que con Mehdi Nafti en el cargo, Iborra y Pepelu habían jugado juntos hasta siete partidos como titulares, daba la sensación que la propuesta del franco-tunecino no terminaba de potenciar a los mediocentros y que incluso destapaba algunas de sus carencias. De hecho, se había extendido una corriente de opinión que veía incompatibles al de Moncada y al de Dénia.

Pues bien. Ante una situación adversa como era el 1-0 en contra y con uno menos, que se encontró Iborra cuando saltó al campo en Ibiza en el minuto 42, los dos jugadores de la casa, sobrados de “sentiment granota” se negaron a aceptar la situación y fueron los cimientos sobre los que el Levante logró remontar y extender la racha de victorias.

A sus 34 años, Iborra no puede realizar algunas de las cosas que hacía en su primera etapa en el Levante. Los años no perdonan y el moncadense ha perdido velocidad, puede sufrir ante presiones altas y en fase ofensiva se siente mejor si tiene un acompañante que dirija la orquesta. No obstante, Iborra nunca perderá su liderazgo y amor por el club, y sigue siendo un activo muy importante en el balón parado y en el “trabajo sucio”.

Mientras que Pepelu se destapó la temporada pasada, con Alessio Lisci al frente, como un centrocampista muy completo, importante en la destrucción del juego rival y clave en la salida de balón, donde puede sacar a relucir su gran golpeo.

A pesar de que la primera alineación de Calleja era con Pablo Martínez acompañando a Pepelu, la gran segunda parte que realizó Iborra y el partido de sanción impuesto al madrileño, le abren la puerta al técnico complutense para seguir apostando por el doble pivote valenciano en el partido del próximo lunes frente al Sporting de Gijón, en el que deberán confirmar las buenas sensaciones que dejaron en la isla.

Del overbooking a la escasez

El centro del campo granota ha cambiado muchísimo respecto al de las últimas temporadas. El descenso a Liga Smartbank y la situación financiera obligaron al Levante a desprenderse de grandes jugadores en dicha posición a pesar de que la temporada pasada rindieran muy por debajo de sus posibilidades. De esta forma, el club de Orriols ha pasado de tener un centro del campo con perfiles muy distintos, que permitían al entrenador elegir según la propuesta rival, a uno, el actual, en el que sólo cuenta con Iborra, Pepelu, Pablo Martínez y Campaña.

Ante la inminente vuelta a los terrenos de juego de José Campaña, Javi Calleja deberá encontrar la forma de encajar al sevillano. Y es que con el gran momento que atraviesa Joni Montiel, con Jorge de Frutos que parece intocable y las buenas sensaciones que viene dejando Bouldini en punta, que ya suma goles, Campaña encajaría bien tanto en el doble pivote como en un escalón por delante, en la zona de la media punta. En partidos en los que el Levante vaya a tener mucha posesión y se encuentre a un rival replegado, Campaña podría entrar por Iborra o Pepelu para incorporar a un jugador más creativo. Sea cual sea la elección de Calleja con el 24, su recuperación es un alivio en un medio campo con tan pocos recambios.