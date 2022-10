Joni Montiel, después de varias temporadas compitiendo desde la falta de continuidad, halló en el Ciutat de València la estabilidad y el protagonismo por el que tanto peleó en etapas anteriores. El '20' devuelve la confianza brillando sobre el verde, destacando en la medular y registrando cifras que respaldan a un jugador que cotiza al alza. El madrileño sueña, de la mano del conjunto de Orriols, con volver a codearse entre los mejores logrando el ascenso al finalizar la curso, pero sin renunciar a sus orígenes y motivado por su gran inspiración: su padre.

Dos asistencias en Ibiza y nominado al 'Mejor Jugador del Mes' por parte de LaLiga. ¿Está en su mejor momento?

Estoy muy contento por cómo está saliendo todo. Tenemos que aprovechar esta dinámica que está teniendo el equipo. Al principio nos costaba ganar, pero con las victorias que conseguimos con Miñambres, y esta última con Calleja, nos han dado mucha moral y confianza para darnos cuenta de que podemos lograr bastantes victorias seguidas.

En su presentación dijo que firmaba por el Levante para demostrar que puede ser titular y lo está consiguiendo.

Siento que era el momento de dar ese paso adelante. De madurar futbolísticamente para intentar lo que todo el mundo quiere: jugar en Primera División. En el Levante me están dando la oportunidad de competir. Creo que estoy haciendo las cosas bien y ayudando al equipo. Pero estoy más feliz aún por mis compañeros. La plantilla venía trabajando mucho y no conseguía victorias. Nos costaba bastante puntuar. En estas dos semanas hemos logrado lo que tanto deseábamos. Por lo menos, para soltarnos un poco y empezar a darnos cuenta de que tenemos equipo de sobra para estar arriba.

¿Qué cambió en comparación a temporadas anteriores donde no tuvo protagonismo? ¿Madurez? ¿Las oportunidades que está teniendo en el Levante?

Pienso que ambas cosas. El darme cuenta de que tengo que madurar como jugador. Defensivamente tenía que ser más implicado, más determinante, más trabajador... y después, que me estén dando la confianza que todo futbolista necesita para demostrar.

Después de un inicio complicado, ¿ve al equipo ascendiendo?

Sí. Sin desmerecer a cualquier otro equipo de la categoría, siento que tenemos la mejor plantilla de toda la Segunda División. Pero la Segunda es tan complicada que nunca sabes lo que puede pasar. Al final, lo nuestro es una obligación. Tenemos que estar arriba sí o sí por plantilla. Jugadores que, por circunstancias, están en Segunda División pero, por nombre y calidad, tienen que estar en Primera. Pero siento que vamos a estar en la parte alta y que lo vamos a lograr.

¿Qué tal es Calleja como entrenador?

Muy bien, ha entrado muy bien. Nos ha dado un aire fresco a todos los jugadores. El día a día está siendo muy bueno. Su idea es clara. Nos está ayudando bastante a tener paciencia cuando tenemos el balón y a saber desgastar a los rivales. A no tener la posesión sin hacerle nada al contrario, sino al revés. Siempre que la tengamos intentar hacer daño. Atacar, atacar y atacar. El míster nos va dar bastante.

Subió a Primera con el Rayo Vallecano en 2021. ¿Cómo definiría usted un ascenso?

Un ascenso te cambia la vida. Jugar en Primera División es algo espectacular. La verdad es que yo lo sentí mucho más porque soy de Vallecas. Toda mi familia siempre soñó con vivir un momento así. Vivieron el momento en el que llegué a jugar en Primera, pero un ascenso desde Segunda... todos mis amigos y mi gente más cercana lo disfrutaron mucho. Es un paso importante, y la verdad, me gustaría mucho conseguirlo aquí.

Sin embargo, usted ya hizo historia con el Rayo Vallecano al convertirse en el jugador más joven en debutar con el primer equipo (17 años). Además, lo consiguió en el Bernabéu. ¿Es su mejor recuerdo?

El que más. Debutar con el equipo de tu barrio, tan joven, ante jugadores como los que siempre hay en el Real Madrid y en ese estadio, la verdad es que fue bonito.

Lo consiguió, además, a 19 kilómetros de su barrio: Vallecas.

Sinceramente, echo la vista atrás y estoy muy feliz por todo lo que he conseguido. Sobre todo, por la dificultad que tiene. Que un chico de barrio debute en Primera División con su equipo no tiene precio. Siempre que me vestí con los colores de la franja intenté representar los valores de mi familia, de los míos. Y ahora los defiendo con la camiseta del Levante.

¿Cómo gestionó el hecho de debutar tan joven en Primera?

Siempre he tenido gente humilde a mi alrededor. No soy un agrandado ni una persona que se crea más que nadie. Soy más humilde. Nunca se me ha ido la cabeza por haber llegado a jugar en Primera División o por ser futbolista profesional. He tenido la suerte de tener gente a mi lado que no me lo ha permitido.

¿Es de los que se ha curtido jugando en la calle? De ser así, ¿cree que se está perdiendo el talento callejero en el fútbol actual?

Sí. Creo que se está perdiendo mucho ese fútbol de calle. De talento y de picardía. Esas características te las da el barrio. No sabría explicar la diferencia entre jugar con tus amigos o en una cantera, pero lo que sí que pienso es que cuantas más horas le eches, serás mejor futbolista. Yo, cuando era pequeño, me tiré horas y horas pegándole a una pared donde pintamos una portería. Por eso siento que todo el fútbol que procede de la calle se está perdiendo.

¿Qué valor le da a sus raíces?

Bueno... cada uno es como es. Yo siempre he sido de estar mucho con mis amigos, de pasar tiempo con mi familia y de no despegarme de mis orígenes. Cuando tenía 17 años competía en Primera y seguía estando en mi barrio. Mis abuelos, mis tíos, mis amigos, mi madre... todos continúan ahí. A la mínima que puedo voy y lo hago como uno más. Para mí es lo más importante. Mantengo todo lo que tenía cuando tuve que abandonar mi barrio por el fútbol.

Su golpeo marca diferencias. ¿Lo entrenó en su barrio? ¿O en clubes profesionales?

Es una situación que va evolucionando y tú tienes que saber si tienes potencial para mejorar o no. Me hicieron ir mejorándolo. Sabía que tenía un disparo que podía aprovechar con esa mejora. La verdad es que no me arrepiento de haber estado intentando mejorar mi golpeo (ríe).

En esa época, el director deportivo del Rayo Vallecano fue Felipe Miñambres. ¿Cómo gestó su fichaje por el Levante?

Así es. Él fue el que contactó conmigo para ir al Levante y me comentó cómo iba a ser la planificación. Si te digo la verdad, no podía esperar otra cosa ni dejar escapar el tren. Es muy costoso conseguir el objetivo de subir de Segunda a Primera, pero es un reto muy bonito y siento que aquí lo puedo lograr.

¿Cree que el Levante es el sitio ideal para conseguirlo?

Sí. Es el sitio perfecto en todos los sentidos. No solo por el club, sino por los compañeros que tienes alrededor. Uno sabe que todos te van a hacer mejor jugador y eso es diferencial. Tengo la sensación de que puede ser un año muy bonito. Cuesta mucho, pero de verdad pienso que podemos conseguir el ascenso.

¿Cuál es su situación cuando finalice su cesión? ¿Le gustaría continuar una vez termine?

Antes de firmar mi cesión por el Levante, me hicieron renovar otro año más en el Rayo Vallecano. Mi contrato en Vallecas finaliza en 2025. Aunque no consigamos el objetivo del ascenso, aquí me estoy sintiendo querido y valorado. Eso es lo que todo jugador quiere y lo mejor para rendir. Si es en Primera mucho mejor, me encantaría continuar en el Levante. Pero si es en Segunda no tendría ningún problema en seguir.

Siga o no, en su proceso futbolístico, y sea más o menos favorable, siempre tendrá a su padre presente...

Sí... A mi padre lo echo mucho de menos. Fue un momento muy difícil para mí.

Falleció al poco de debutar en el Bernabéu. Qué cruel puede llegar a ser a veces la vida.

Así es. Fue cuatro meses después de debutar en el Santiago Bernabéu. Si te soy sincero, me hace bastante falta. Me encantaría que pudiera vivir todo esto conmigo, pero espero que esté orgulloso y viendo lo que estoy consiguiendo. No solo por mis hermanos, mi madre, mis abuelos, mis amigos y mi pareja. Sino también por él porque era su sueño. Todo lo que consigo va para mi padre, sin duda.