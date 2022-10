El aterrizaje de Javi Calleja en el banquillo de Orriols supuso un antes y un después que tuvo su repercusión en las profundidades del Levante. La victoria contra el Ibiza demostró el cambio de dinámica en la que se está adentrando el combinado levantinista una vez se modificó la parcela técnica. Sin embargo, la nueva etapa del entrenador madrileño, independientemente de los tres puntos obtenidos en Can Misses, le despierta un entusiasmo que ha reflejado en cada una de las veces que ha comparecido de manera pública. Por el desafío, por el club y por el diseño de una plantilla diseñada, única y exclusivamente, para ascender. Tras el cúmulo de emociones que ha sentido Calleja desde su puesta a punto en el Levante, al técnico le queda conocer la que será su casa de aquí en adelante, después de testearla simplemente en contextos de entrenamiento y de experimentar cada uno de sus rincones desde el silencio y la tranquilidad. Hoy, Calleja tendrá la oportunidad de sentir de cerca a una afición entregada y pasional. Capaz de generar un ambiente emocional para su equipo y la hostil para el adversario. Un bullicio incomparable con el Levante como argumento, y que sueña con el ascenso al finalizar el curso con Javi Calleja como protagonista.

La mística del Ciutat de València es inalterable. Ya sea en momentos de debilidad o de fortaleza. Pese a que su afición respire en mejores condiciones después de sumar tres triunfos seguidos, el estadio de Orriols necesita alegrías a las que agarrarse para engancharse a la zona noble de la tabla, aunque, de momento, tendrá el estímulo de abrirle sus puertas a su nuevo inquilino. «Si soy sincero, tengo muchísimas ganas. Todo el cuerpo técnico estamos deseando jugar en casa, vivir el ambiente del Ciutat. Tenemos ganas de ampliar la racha que llevamos, que vivan un buen encuentro. Espero que venga muchísima gente, que vengan las familias y todo el mundo nos arropen. Intentaremos dedicarles una victoria más», dijo Calleja en la rueda de prensa previa.

La primera prueba de fuego del madrileño será el Sporting de Gijón. Un conjunto que aspira a ser candidato al ascenso, ya sea de manera directa o a través de la promoción, y que se desplaza a la ciudad de València tras cosechar un empate en el estadio del colíder de la categoría. No obstante, no visten, según aseguró Abelardo, sus mejores galas tras una semana donde las bajas marcaron el plan de trabajo en Mareo. A las bajas de Nacho Méndez y de Aitor García por lesión, y de Insua por sanción, Pedro Díaz, que arrastraba molestias, se quedó en territorio asturiano. Y aunque Gragera se subió al avión, no se encuentra físicamente en condiciones.

Ante las incógnitas que despierta el Sporting, el Levante quiere percutir en las dudas y asaltar los puestos de promoción. Además, y después de la derrota de Las Palmas en Huesca, convertirse en el primer club esta temporada en Segunda División en cosechar cuatro triunfos consecutivos. Una prueba de que el Levante, primero de la mano de Felipe Miñambres, y después con el estreno de Calleja, puede dar un golpe de autoridad en la categoría. Para lograrlo, el técnico granota no contará con Pablo Martínez tras su expulsión en Ibiza ni con Rúben Vezo por acumulación de amarillas. Campaña, después de no sufrir molestias durante la semana, se volverá a vestir de corto, aunque Mustafi, que estaba en la recta final de su recuperación, padeció una recaída. Sumar de tres, además de ir destinados a un central dolido moralmente, será la mejor medicina en todos los sentidos.