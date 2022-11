El Levante UD afronta este domingo la jornada 15 de LaLiga Smartbank. El equipo de Javi Calleja se medirá al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte. Pese a ser un recién ascendido, los de Rubén Albés están siendo una de las revelaciones de la categoría y solo tienen un punto menos que los granotas.

Son tres las bajas en cada combinado, todas ellas por lesión. Mustafi, Saracchi y Musonda no han podido desplazarse a tierras manchegas, mientras que Vezo sí lo ha hecho pero sigue entre algodones y su presencia en el once será duda hasta última hora. Los locales no tienen disponibles a Javi Jiménez, Johanneson y Ros.

Alineaciones probables:

Albacete Balompié: Bernabé, Álvaro, Boyomo, Djetei, Julio Alonso, Olaetxea, Martínez, Riki, Rubén, Fuster, Higinio.

Levante UD: Cárdenas, Son, Postigo, Álex Muñoz, Franquesa, De Frutos, Pablo Martínez, Pepelu, Campaña, Joni Montiel, Bouldini.