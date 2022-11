El primer gol de Rober Ibáñez como levantinista tardó en aterrizar, pero lo consiguió de manera temprana contra el Albacete y para empezar a otear una victoria que coloca al Levante en la pomada del ascenso directo. "Ha sido un inicio espectacular. Tenía ganas de meter un gol con esta camiseta y la verdad que estoy muy contento", aseguró el '19' en los canales oficiales del club, convencido de que su equipo va por el camino correcto para lograr el ascenso. "Teníamos que seguir con esta racha positiva y yo creo que hemos hecho un gran partido en un campo difícil, ante un rival que venía de una buena dinámica. Seguimos enganchados arriba".

La primera vez nunca se olvida. Por ello, el extremo valenciano se acordó de gente importante en su trayectoria deportiva y que ha marcado su vida. "Me he acordado de mi familia, que siempre está apoyándome. Sobre todo de mis abuelos, que siempre van para ellos mis goles. En general a toda la afición, a todo el levantinismo y que sigan así, que nos va a venir muy bien", dijo antes de decir las ambiciones de sus compañeros y de agradecer a la afición el esfuerzo de desplazarse hasta el Carlos Belmonte. "Estamos muy comprometidos. Sabemos lo que queremos y sabemos dónde queremos estar. A la afición la hemos sentido desde el primer minuto. Ha venido mucha gente desde València y eso a nosotros nos da un plus dentro del campo. Nos han ayudado mucho", finalizó.