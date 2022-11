La quinta amarilla que vio Bouldini contra el Albacete obliga a Javi Calleja a despejar la equis en la delantera. El delantero marroquí no estará contra Las Palmas por sanción y al técnico se le presentan distintas variantes en punta de lanza que ha tratado durante la semana, pero que no desveló en su comparecencia previa al partido. El entrenador se limitó a hablar de las virtudes de los dos principales candidatos: Wesley y Soldado. Sin embargo, puso también en la ecuación a Cantero.

“Están los dos muy bien, al igual que Cantero. No diré nada de la alineación, pero el que salga lo hará genial. Confío en mis jugadores al cien por cien. Cantero me gusta muchísimo y está progresando. Nos va ayudar muchísimo. Nos ayuda más por banda. A pierna cambiada mejor. Arriba interpreta bien y lo hace bien. Está tranquilo Wesley. Quiere ayudar en lo que se le pide y estrenarse, pero no lo veo con ansiedad ni estrés. Cada vez que le toque jugar porque sé que nos va a ayudar”, comentó.