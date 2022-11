Caer a Segunda División, después de tantos momentos y vivencias sentidas en la élite del fútbol español, se tradujo en dolor, amargura y tristeza. El Levante se acostumbró a navegar en medio de la grandeza que supone competir entre los mejores, pero de lo que no fue consciente, es de que la categoría de plata, en su trayecto hacia el regreso a Primera, tiene instantes que merecen la pena sentir. El inicio de campeonato fue extravagante. Incluso, implicó un nerviosismo que no casó con el cartel de un equipo que se moldeó única y exclusivamente para ascender. Sin embargo, y después de coger velocidad de crucero, el Levante de Javi Calleja mira de frente a uno de los candidatos a ocupar una de las dos posiciones para subir de manera directa a LaLiga Santander. Con la intención de vencer para arrebatarle el segundo lugar de la clasificación, pero también de vivir una noche de las que permanecen en el recuerdo. De las que vale la pena bajar a los infiernos, para resurgir con más fuerza que nunca.

El combinado levantinista alza la vista y pone la mira en el ascenso directo. Tras lograr cinco victorias y un empate, y de haber catapultado su puesto en la clasificación, la plantilla recibe a Las Palmas, quizás, en el mejor momento posible. El conjunto canario, que sabe lo que es quedarse con la miel en los labios después de caer en las últimas semifinales del play-off de ascenso, es uno de los favoritos, pero su condición se ha desinflado tras dos derrotas y un empate. Además, llegan a València con bajas significativas. Como la del guardameta titular, Álvaro Valles, o la del delantero centro Sandro Ramírez, con los que no podrá contar a medio plazo, y a los que se unen una semana más Vitolo Machín y Benito Ramírez.

No obstante, Calleja lo tiene claro. «Es un buen momento por nosotros, no por la mala racha de Las Palmas», aseguró en rueda de prensa, al igual que no detalló cuál será el sustituto de Bouldini, quien se perderá el duelo por acumulación de amarillas. Con la vuelta a la convocatoria de Marcelo Saracchi, el Levante, un punto por debajo de Las Palmas, es consciente de que un triunfo le impulsa al ascenso directo si el Burgos no vence en el Sardinero al Racing de Santander. Una cita trascendental, pero que, independientemente de su importancia, aspira a ser inolvidable. Orriols ya empieza a calentar motores.