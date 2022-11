"El reto de subir a Primera es el más importante que se me ha planteado"

Javi Calleja lleva poco más de un mes en el Levante, pero después de haber despertado el potencial de una plantilla que volvió a la zona alta tras un inicio de competición dubitativo, da la sensación de que lleva toda la vida en Orriols. Sin embargo, su alto rendimiento no es casualidad. El madrileño, feliz de militar en el banquillo del Ciutat de València, trabaja ilusionado y sin negociar el objetivo del club: ascender a Primera División.

¿Qué tal está?

Estoy muy bien. Feliz, muy ilusionado, trabajando muy a gusto y con ganas de que esto continúe.

Cómo ha cambiado todo en poco más de un mes.

Totalmente de acuerdo. Nosotros estábamos deseando que pudiese llegar un reto como el que nos ha ofrecido el Levante. Era lo que buscábamos, lo que nos motivaba y lo que más ansiábamos por poder hacer. Va mucho con nuestra mentalidad y con nuestra forma de trabajar. A su vez, nos han acompañado los buenos resultados desde que hemos llegado. El equipo, desde el inicio, ha trabajado muy bien, y encima se ha juntado que hemos conseguido una línea de resultados que garantiza trabajar todavía con mucha más alegría. Refuerza el día a día a la hora de buscar crecer a través de conceptos, fundamentos nuevos y de una idea. El equipo lo ha asumido muy bien desde que llegamos y se ve, cada vez más, reflejado en los partidos.

¿Cómo describiría el trabajo del equipo?

Estoy cada día más contento. No solo con cómo se están dando los resultados, sino con el juego y la capacidad de trabajo que tiene la plantilla. Nosotros, cada semana, podemos buscar más complicaciones en todos los aspectos, que el equipo lo asume muy bien. Son capaces de interpretar muy bien el juego. Enriquece al jugador y al juego, y todos nos sentimos beneficiados porque el potencial, a su vez, aumenta. El equipo ha ido de menos a más con respecto al juego. Los resultados es cierto que han sido positivos desde el primer día, y respecto al juego, además del trabajo defensivo que veníamos desarrollando (para mí es la base y los cimientos de lo que buscamos), con balón se encuentran más sueltos, juegan mejor, dominan más… Somos capaces de interpretar mejor los diferentes ‘partidillos’ que hay en cada encuentro… Al jugador se le ve más cómodo. Yo veo que están sacando su mejor versión con el paso de las semanas.

El objetivo es ascender, pero, tal y como está diseñada esta plantilla, ¿sería capaz de competir en Primera División?

Bueno… Lo primero es no adelantarnos, lo primero es conseguirlo. Y a partir de ahí, si el equipo demuestra que es capaz de subir a Primera, es porque tiene potencial para poder jugar en la categoría. Pero eso queda todavía muy lejos.

¿Y por potencial?

Capaz es, pero estamos en Segunda. Tenemos que saber dónde estamos y tener los pies en el suelo. Y saber que no sirve de nada pensar si hay jugadores o plantilla para Primera División porque es engañarnos. Ahora mismo estamos en Segunda División y somos todos de Segunda División hasta que no demostremos lo contrario. Tenemos que saber en qué categoría estamos y no pensar en lo que seremos o en lo que fuimos, sino en vivir la realidad que nos toca vivir.

Sin embargo, usted, como entrenador, tocó la Primera División, de la mano del Villarreal, relativamente pronto. ¿Cómo lo afrontó?

Lo afronté con muchas ganas y mucha ilusión. Sin ningún tipo de miedo, porque era lo que siempre había soñado desde que me puse a entrenar. Encima, en un club que conocía muy bien y que tiene una filosofía de juego con la que me identifico. Llegué al primer equipo procedente del fútbol base desarrollando un trabajo que, debido a los jugadores de la primera plantilla, era fácil que se adaptasen a lo que proponíamos. Cuando llegamos nos acogieron muy bien y los jugadores se volcaron con nosotros. Fueron los primeros que nos hacían todo mucho más fácil. Se consiguieron buenos resultados, se logró el objetivo por el que el Villarreal luchaba, que era clasificarse para competición europea y, a partir de ahí, seguimos creciendo en la misma línea. Tuvimos tres temporadas con diferentes contratiempos en cada una de ellas, pero, a la larga, los resultados fueron muy buenos y el juego que se practicó fue brillante.

Pasó de pelear por entrar en Europa a luchar por evitar el descenso. Y ahora, su objetivo es subir a Primera División. ¿A qué se debe? ¿Es una persona que se mueve por proyectos? O, simplemente, ¿quiere demostrar que su libreta se puede adaptar a cualquier contexto futbolístico?

Es cuestión de creencias. De lo que creemos como cuerpo técnico. Valoramos distintos aspectos que nos motiven, que nos ayuden a mejorar y que nos permitan sentirnos cómodos en cada proyecto. El primer equipo Villarreal era el objetivo principal desde que empecé a entrenar en el fútbol base. Una vez salí del Villarreal, se nos presentó la oportunidad de ir a un proyecto totalmente diferente. Era un desafío profesional, porque se nos identificaba con una idea muy clara y era una manera de demostrar que estábamos preparados para sacarlo adelante. Significó ir a un club en el que nos encontraríamos otros futbolistas y otra serie de métodos de trabajo, y fuimos porque creíamos que íbamos a ser capaces de sacarle rendimiento, de conseguir el objetivo de la permanencia. Creímos que nos serviría para crecer como entrenadores y así fue. Ahora, en el Levante, se nos surge un reto totalmente distinto a los otros dos vividos, y quizás sea el más importante de nuestra carrera. Ninguno dudó en ningún momento. Sabiendo que lo que cogíamos era con un objetivo muy bonito, que se adapta muy bien a lo que nosotros proponemos, que había plantilla suficiente para desarrollarlo y que, a nivel profesional, nos iba a servir para seguir dando pasos hacia adelante.

En el Alavés, tras lograr la salvación, se le ofreció un proyecto a medio plazo que se terminó a los seis meses. Con contrato en el Levante hasta 2024, ¿quiere quitarse la espina de su anterior etapa?

Ese ha sido siempre mi ideal: que cuando se empieza algo permanezca en el tiempo. A veces no coincide con el mismo pensamiento de las personas que toman decisiones, y no se da ni el tiempo ni la paciencia suficiente para que se pueda desarrollar. Siempre que estoy a gusto en un club y comenzamos algo, me gustaría que se afianzase en el tiempo y permaneciera durante muchísimos años. Me centro en lo que es el día a día, en el objetivo de esta temporada, pero ojalá esto dure muchos años.

¿Qué le transmite entonces su nueva etapa en el Levante?

En el Levante vuelvo a ver una familia. Un club muy cercano. Es destacable que se dé para poder trabajar a gusto y para que todo el mundo esté involucrado. Creo que es un club con una capacidad de crecimiento muy grande, en el que, si se consigue ese deseado ascenso, se puede dar un paso muy importante para que dé un salto cualitativo grande. El Levante viene de varios años en Primera División, de tener una estabilidad, y para trabajar eso es clave. Lo que diferencia al Levante con los clubes en los que he estado es el reto de ascender. Es el desafío más importante que se me ha planteado en mis años en el banquillo, y es una situación que me entusiasma y me ilusiona. Pelearemos para conseguirlo, que nadie dude de nosotros.