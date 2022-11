Levante y Lugo se ven las caras en la jornada 17 en pleno Mundial de Catar, pero que no da descanso en la división de plata. Los levantinistas llegan al Anxo Carro subidos todavía en la nube de Calleja, a pesar de la decepción del último partido, en el que se les escapó la victoria en el descuento ante un rival directo por el ascenso como Las Palmas.

Como para no seguir en la nube, ocho partidos sin conocer la derrota desde que se cesara a Nafti, aunque con el detalle que los dos primeros partidos sin el franco-tunecino, se cuentan como victorias con Miñambres en el banquillo. Desde que llegase Calleja al banquillo de Orriols, seis partidos al frente con un balance de cuatro victorias y dos empates ante rivales de la parte alta de la tabla, Granada y Las Palmas. Números que le han servido a los granotas para presentar su candidatura a optar por los dos puestos que dan acceso directo a Primera, y que ahora ostentan Alavés y Burgos. los babazorros con un partido más disputado tras ganar al filial del Villarreal por 2-0.

El Lugo, con una dinámica totalmente opuesta, buscará un resultado favorable para alejarse del peligro del descenso a Primera RFEF. De ganar, se colocarían con 17 puntos, empatado con la Ponerradina, que marca ahora mismo el último puesto antes de la zona roja, tras perder ante el Málaga, rival directo por la permanencia.

Los lucenses se aferran a Fran Justo, recién llegado del Arenteiro tras su buen hacer en Segunda RFEF con los de O Carballiño. Primeros en la competición y recientemente proclamados campeones de la Copa Federación ante el Atlético Saguntino, esa es la carta de presentación del nuevo técnico, que buscará sacar del pozo al Lugo, que lleva años coqueteando con el descenso. El nuevo técnico tendrá que ver el partido desde la grada por una sanción que arrastra con su anterior club.

Entre las bajas del conjunto valenciano se encuentran el alemán Mustafi, que no volverá hasta 2023, y Charly Musonda, que ya se está entrenando con el resto del grupo, pero que todavía no está al nivel óptimo físicamente y se ha quedado fuera de la convocatoria. El que tampoco estará en la lista es Rober Ibáñez, que se lesionó en el entrenamiento del jueves y causará baja hasta principios del año que viene.

Muchos apercibidos

Por sanción no pierde ningún jugador el Levante pero en el aparado de apercibidos de sanción la lista es amplia. Hasta seis integrantes acumulan cuatro tarjetas amarillas y se perderían el encuentro del 4 de diciembre ante el Málaga de ser amonestados en Lugo. Soldado, Iborra, Postigo, Montiel, Alex Muñoz y Wesley. Este último, que todavía no ha visto puerta en Liga SmartBank, se vio resignado a partir desde el banquillo en el último partido tras la titularidad de Soldado. Calleja todavía está buscando su ‘9’ y está probando a los tres de la plantilla, aunque el que mejor está rindiendo, y seguramente sea de la partida esta jornada, es Bouldini. El de Casablanca no jugó ante las Palmas por sanción, pero en sus últimos cinco partidos ha visto puerta en tres ocasiones, dándole la victoria a los valencianos en esos tres encuentros.

Duelo de necesidades contrapuestas, por un lado, el Levante con aspiraciones de ascenso a Primera tras un inicio más que dubitativo.Por otro el Lugo, con ganas de hacer bueno el dicho extendido en el mundo del fútbol: ‘entrenador nuevo, victoria segura’, y empezar a sumar de tres en tres para dejar atrás la zona de descenso.