El Levante, superado el golpe que supuso el gol anulado de Vicente Iborra ante el Lugo en el último suspiro, que le arrebató el triunfo en el Anxo Carro a los pupilos de Javi Calleja, mira de frente a su próximo encuentro con la finalidad de seguir recortando puntos con los puestos de ascenso directos. El Málaga supondrá una nueva oportunidad para seguir creciendo como equipo, que tiene como reto recuperar credibilidad en términos defensivos.

El técnico madrileño, desde que asumió el desafío de ascender en Orriols, se puso la meta de poner el contador a cero en la retaguardia, pero, salvo en las citas contra el Sporting de Gijón y frente al Granada, ha visto perforada su portería en cinco ocasiones. En el estreno ante el Ibiza, en el alocado encuentro en el Carlos Belmonte, en el descuento ante Las Palmas y, hace escasos días, contra el Lugo. Después de ver cómo el Levante desinfló su escalada a las posiciones de ascenso directo tras empatar sus dos últimos choques, la intención de Javi Calleja, además de ser su deseo, coge relevancia. Y los próximos compromisos, con el del Alavés como el más reseñable, se antojan como trascendentales para impulsar su candidatura a subir a la élite del fútbol español.

El ex entrenador del Villarreal tuvo claras las señas de identidad que quería en su nueva etapa de la mano del Levante. Un conjunto vertical, atrevido, que juegue en campo contrario… y que sea capaz de vencer a través de su fortaleza en defensa. Crecer a partir de la base es uno de los aspectos más importantes de un Javi Calleja que, en su presentación como técnico granota, trasladó su intención. «Queremos también dar un plus en defensa», dijo cuatro días antes de su debut ante el Ibiza, donde encajó un gol y encadenó dos partidos sin recibir un tanto. «La solidez defensiva es lo que me deja mejor sabor de boca. A partir de ahí debemos mejorar», comentó tras empatar a cero en Los Cármenes.

Desde aquel partido, cuatro goles en contra en tres encuentros es el balance de un Levante que, desde la cuarta posición, ve cómo los rivales que tiene por delante rentabilizan sus tantos encajados. «Para mí es la base y los cimientos de lo que buscamos», desveló Javi Calleja en una entrevista en SUPER. Crecer desde atrás se convierte en una prioridad y, sobre todo, en una necesidad.