Joni Montiel está en forma y también es feliz por la dinámica que lleva el Levante. Ganar al Málaga fue difícil pero supuso un paso adelante importante. "Estamos muy contentos. Fue un partido complicado, como siempre en Segunda División cuesta mucho ganar. Hay que darle valor a lo que está haciendo el equipo. Venimos en una buena dinámica y es importante reforzarse con victorias y tirar adelante con ganas, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien y nos vienen victorias", analiza el jugador para los medios oficiales del club.

Aun, así, siempre se puede mejorar. Uno de los aspectos en los que Montiel espera dar un paso adelante es en el de los goles: "Hemos tenido mala suerte. En el tema de las faltas tampoco hemos tenido mucha, dado que he tenido una al palo y espero que si vuelvo a tener otra tenga la fortuna de hacer gol".

El papel de Javi Calleja también es importante: "Me pide que sea determinante en alguna faceta del juego que tengo que mejorar que él insiste. Lo importante es ayudar al equipo como sea". Y siempre es más fácil ofrecer esa ayuda cuando sube el nivel de todos: "Pienso que me beneficia mucho haber dado un paso adelante todo el equipo, me viene mejor por mis cualidades. En general estoy muy contento por cómo está saliendo todo, por conseguir victorias que es lo importante para estar arriba. Pienso que vamos a seguir así porque nos lo estamos trabajando mucho".

El tramo final de 2022, cargado de encuentros en el Ciutat, es esencial y Joni Montiel es muy consciente de ello: "Lo hablamos en el vestuario, es muy importante este mes con tres partidos en casa hacernos fuertes. La gente nos está ayudando, se está notando que les estamos dando victorias, buen juego, trabajo y compromiso y ellos también nos están dando mucho. Nos hacen mucha falta, siempre es bueno tener la ayuda de la afición y estamos en una buena dinámica todos". Próximo objetivo: la Ponferradina.