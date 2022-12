El Levante ya ha hecho oficial la alineación con la que se enfrentará hoy a las 18:30 a la SD Ponferradina en el Ciutat de Valencia en busca de su segundo triunfo consecutivo.

Una alineación que presenta muchos cambios respecto al equipo que se midió al Málaga el pasado domingo. De hecho solo cinco jugadores repiten en el once titular. Llama la atención la nueva suplencia de José Gómez Campaña, que ya no tuvo minutos en el último partido, la vuelta al once de Pepelu por Iborra, o la titularidad de Wesley por delante de Bouldini.

Alineaciones oficiales

Levante: Cárdenas, Marc Pubill, Sergio Postigo, Ruben Vezo, Saracchi, Pablo Martínez, Pepelu, Joni Montiel, Jorge De Frutos, Roger Brugué y Wesley

Ponferradina: Amir, Diéguez, Pascanu, Dani Ojeda, Medina, Castellano, Erik Morán, Naranjo, Paris Adot, Derik, Hugo Vallejo