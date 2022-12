Los navegantes de la categoría de plata saben, definitivamente y sin paliativos, que el Levante no se andará con rodeos en su objetivo de ascender a la élite del fútbol español. Ya sea por rendimiento o por confección de plantilla, pero la realidad demuestra, tanto por sensaciones como por resultados, que este Levante es imparable. Puede tener encuentros más o menos vistosos, pero tumbar a los de Javi Calleja, principal artífice de la escalada levantinista, nunca será tarea fácil. Casi sin esperarlo, debido a la complejidad de la categoría, y sin apenas ruido, son once los encuentros ligueros que los granotas desconocen los sudores fríos que generan las derrotas, para beneficio de un grupo diseñado para ascender y que, ahora sí, reluce dentro de la Segunda División. El Alavés, firme aspirante a subir a Primera, se postuló como un candidato serio para arrebatarle la racha, pero los goles de Son y de Bouldini ratificaron un excelente estado de forma con tres puntos de oro (0-2) y que ponen el liderato a tiro de piedra. Un punto de diferencia y la sensación de que este Levante es imparable.

Al cuadro levantinista se le pidió dar un paso hacia adelante en escenarios de envergadura y se tomó a pecho la petición. El desafío del ascenso no entiende ni de adversarios ni de estadios, sino de regularidad y de mantener la cabeza fría. Mendizorroza impuso respeto, pero no atemorizó a un equipo que pisó el césped con ganas de vencer y , sobre todo, de quedarse a una unidad del liderato. El Alavés, con la mosca detrás de la oreja tras perder dos encuentros de manera consecutiva, mostró sus señas de identidad, pero fueron insuficientes para un cuadro de Javi Calleja que tuvo un comienzo deseado.

El primero en avistar la portería rival fue Pepelu, con un lanzamiento desde fuera del área que exigió a Sivera con una estirada. El centrocampista, rindiendo a un nivel más que destacado a lo largo de la temporada, volvió a tener incidencia en la medular, hasta el punto de que fue decisivo para estrenar el luminoso. No marcó, pero de sus botas nació el tanto que allanó el camino de la victoria. Desde la derecha, centró a la cabeza de un Bouldini al que se le echó en falta tras coger velocidad anotadora después de estrenarse ante el Ibiza. No obstante, el destino quiso que el marroquí reapareciese en un escenario que pudo formar parte de su trayectoria deportiva, pero que desembocó en un Ciutat de València que sabe de qué pasta está hecha el ‘22’. Cuatro anotaciones en su cuenta particular y la sensación de que su mejor versión está todavía por aterrizar.

Sin embargo, el Alavés renegó de sus primeros coletazos en el encuentro. De hecho, se negó a ver cómo su condición de invicto en Mendizorroza, clave para estar en la parte alta de la tabla a base de seis victorias y tres empates, se tambaleaba. Por ello, comenzó a acercarse a la portería de Cárdenas a través de centros laterales. Abde, con un disparo al palo, aunque invalidado por un Luis Rioja que le asistió en posición antirreglamentaria, estiró a un Alavés que, mediante un remate con la testa de Azkar, procedente de Salva Sevilla, se quedó cerca de empatar el duelo. No en vano, de las botas de Arroyo, incansable por el carril diestro del feudo babazorro, nació la más peligrosa. Duarte puso un balón sin destinatario definido, pero el ‘2’ hizo buena la acción con un disparo cruzado, pero que puso en pie a los ‘suyos’.

Pese a ello, la euforia se desató en la banda contraria. No en la del Alavés, sino en la del Levante y por la derecha, gracias a un Son que colocó la tranquilidad en los suyos en el instante más indicado. Cuando el conjunto de Luis García encontró su sitio en el partido y cuando el Levante menos pisó el área contraria. Prueba de la multitud de recursos que tiene un combinado dirigido por Javi Calleja que, ante la Ponferradina, destiló cierta falta de claridad en los metros finales, pero que, contra un rival directo, despejó cualquier tipo de duda. Antes lo intentaron De Frutos y Campaña, pero fue el lateral el que puso el segundo. Tras un errático despeje de Laguardia, a un centro lateral de Brugué, Son recortó y la colocó pegada al palo corto de Sivera, para ponerle la guinda a la que, con un alto porcentaje de probabilidad, fue la mejor primera parte de la temporada.

Penalti anulado y roja al Alavés

Por ello, la segunda mitad, en clave levantinista, se centró en conservar tres puntos de un altísimo valor. Por vencer a un rival directo por el ascenso a Primera División y por igualar fuerzas con la segunda plaza de la clasificación. Con el aliciente de que la cima, donde reside un Eibar que será el siguiente obstáculo, se encuentra a tan solo un punto de diferencia. Fue el momento de temporizar, de jugar con el nerviosismo de un Alavés que cayó por primera vez en Mendizorroza este curso y de actuar sin precipitación. Los vitorianos no tuvieron más remedio que competir para minimizar un golpe que pudo ser mayor. Campaña centró y Salva Sevilla, en su intento de despeje, impactó con la mano el balón, pero el colegiado no la consideró antirreglamentaria tras verlo en el monitor, dejando en nada el aviso del linier. Más allá de aquel suceso, nada sucedió. El Levante, habitando en la comodidad, trabajó para que nada pasara, independientemente de los fogonazos del Alavés. En los últimos minutos, una roja dejó al Alavés con 10 jugadores, pero el partido ya estaba decidido. Una gestión del choque que le aupó hasta la tercera posición. Sin prisa pero sin pausa, aunque con la sensación de que este Levante, con 11 partidos sin perder de manera consecutiva, es imparable.