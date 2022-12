La ausencia de Álex Muñoz por sanción, después de que los tribunales de Competición y Apelación no le retirasen la amarilla que vio ante el Alavés, será una baja sensible para Javi Calleja de cara al exigente duelo frente al Eibar. El lateral alicantino cumplirá ciclo de amonestaciones ante los armeros para lástima de un entrenador granota que lo considera una pieza de gran importancia en sus esquemas.

Desde que Calleja firmó por el Levante, el ‘16’, salvo el encuentro ante la Ponferradina por cuestiones de rotación, lo jugó absolutamente todo, lo que demuestra el peso que atesora en un equipo que tiene contra el Eibar la posibilidad de terminar la primera vuelta en primera posición, a la espera de cómo se desarrolle el partido de Las Palmas contra el Villarreal B.

Calleja reconoció que es un jugador importantísimo, pero también comentó que, juegue quien juegue, mantendrá el nivel que está mostrando el Levante hasta la fecha. Saracchi y Franquesa, dos laterales de perfil ofensivo, son los candidatos a suplir la ausencia del valenciano, pero el técnico levantinista aseguró en rueda de prensa que no se plantea un cambio de dibujo por la baja de Álex Muñoz.

“Es importantísimo, es un jugador muy regular. Cuando ha salido el nivel no ha bajado, por lo que su baja la podemos cubrir con garantías. Marcelo Saracchi y Enric Franquesa tienen características diferentes, pero no me planteo un cambio de sistema. Será cambiar a un jugador por otro”, comentó.