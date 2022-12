La importancia de María de Alharilla en la plantilla levantinista es capital. No solo por sus facetas futbolísticas, sino también por su condición de capitana. A la lateral se le echó de menos, pero su vuelta fue coronada un mes después con un gol que sirvió para que el Levante finalice el 2022 en Champions. Cuatro son las victorias consecutivas del equipo dirigido por Sánchez Vera, después de imponerse al Madrid CFF de una ex como María Pry con dificultades, pero logrando una victoria sufrida y de las que más se saborean. Los goles de Alharilla y de Erika González asientan a su equipo en una segunda plaza que demuestra que el rendimiento del Levante no es casualidad.

Sin embargo, el camino hacia los tres puntos fue complicado. El cuadro madrileño puso dificultades desde el primer instante, con Racheal como principal amenaza e imprimiendo una presión que fue costosa de superar. No obstante, cuando el Levante encontró a Alba Redondo sacó peligro, al provocar un penalti que transformó Érika González. Un gol que provocó una alegría que duró poco en Buñol, ya que Gabi Nunes, con un lanzamiento de falta que desvió la barrera, empató el duelo. Pese a ello, Alharilla cazó un centro de Alba que no atrapó Ulloa para desatar la euforia en Buñol. Tocó sufrir en los últimos minutos. Hasta el punto, de que Chanda y Racheal rozaron el empate en el tramo final. No en vano, la victoria cayó del lado levantinista para seguir soñando con jugar en Champions el año que viene. Alharilla vuelve a jugar a fútbol tras ser madre