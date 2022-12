La ilusión por ver al Levante terminar la primera vuelta en ascenso directo se convirtió en aliciente. En una prioridad y en un motivo de peso para que ningún plan alterase el sueño de que los de Javi Calleja culminaran su escalada. Tampoco la final del Mundial, que aunque despertó emociones en todo el universo, Orriols no lo consideró como su ilusión prioritaria. Sin embargo, a la vez que el Ciutat de València no tuvo miedo de dar una nueva estocada, el equipo comandado por Javi Calleja, aunque mantenga su condición de invicto en Segunda División, cosechó un empate contra el Eibar que frustró la que hubiera sido una semana redonda (0-0). Pese a que el Levante empujó al final del encuentro a base de valentía y corazón, el vértigo por vivir una Navidad en segunda posición pasó factura ante un equipo que luchó, pero no le bastó para superar a un adversario directo. El balance, a pesar de ello, es favorable. Doce partidos sin perder no son casualidad, pero el Levante dejó escapar una nueva oportunidad de sentir las sensaciones del que está entre los dos primeros puestos. Tiempo de análisis y, sobre todo, reflexión.

De hecho, el Levante, después de verse con la oportunidad de rubricar su reacción terminando la primera vuelta en puestos de ascenso directo, fue con todo para conquistar su ilusión. Con la moral por las nubes tras la victoria contra el Alavés, los de Javi Calleja no alteraron su plan pese a medirse contra un rival directo por subir a Primera División. Sin embargo, el Eibar tampoco quiso arrugarse. Sus tres victorias consecutivas le dieron motivos para, ante el equipo más en forma de la categoría, jugarle de tú a tú. En los primeros compases del enfrentamiento, Stoichkov, amenaza armera, rozó el gol en dos ocasiones. Primero, al cabecear un centro lateral de Rahmani que se fue por encima de la portería defendida por Dani Cárdenas, y después al finalizar un saque de esquina con una volea que despejó con firmeza el canterano. Desde que Javi Calleja dio inicio a la escalada, el Levante no se encontró con un adversario que le obligase a apretar los dientes en repetidas ocasiones. Siempre mimó el cuero para dibujar espacios que habilitasen acciones de peligro, pero ante el cuadro de Gaizka Garitano le tocó practicar la fiabilidad defensiva de la que presumió en las últimas jornadas de campeonato. Sin ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero sí intimidando la meta de Luca Zidane, la única vez que Orriols estuvo cerca de celebrar un gol fue mediante las botas de Jorge De Frutos. El ‘18’, siempre con veneno en sus botas, centró con fuerza desde su perfil, y aunque intentó buscar un rematador, su intento terminó rozando la escuadra. Pese a ello, la sensación fue la de que el Levante iba a tener que superar multitud de obstáculos para escalar hacia el ascenso directo. Sobre todo, cuando un golpe dejó a José Campaña fuera del terreno de juego sin la posibilidad de disputar más minutos. No obstante, el descanso le sentó bien a los de Javi Calleja, quienes se estiraron más a la hora de dirigirse a campo contrario y que, en su intento, le dieron una vida adicional al Eibar. El Ciutat de València lo cantó. Incluso, protestó cuando el balón volvió a rodar sobre el verde de Orriols ante la falta de explicaciones. No obstante, y para lamento local, el centro de Son y que desvió Arbilla hacia su portería, no sobrepasó la línea de gol por poco. El partido, tanto en una área como en otra, estuvo atascado. Los alicientes y el contexto de la cita no se correspondieron con dos equipos que se tuvieron un excesivo respeto. Evidente desde el plano clasificatorio, hasta que Bouldini, anárquico y rebelde en punta de lanza, quiso deshacer el orden. El ‘22’ lo intentó, pero solo Luca Zidane le impidió que su equipo se adelantase en el marcador, ya que su remate, tras centro de De Frutos, se topó con el francés. Sin embargo, y pese a la complejidad del encuentro, Orriols ni quiso tirar la toalla ni se conformó con el empate. El punto, aunque igualmente sirva para escalar, valía de poco entre la gente decidió acudir al Ciutat ante la opción de presenciar la final del Mundial de manera ininterrumpida. Sin embargo, los espacios fueron generándose, y la tarde se sumergió en un partido de ida y vuelta donde ninguno salió victorioso. Pepelu, después de una jugada zigzagueante de Montiel, se quedó cerca de marcar, pero Zidane le arrebató su gol. Un punto con sabor un tanto agridulce, aunque demuestra que, si se quiere subir de manera directa, hace falta un poco más.