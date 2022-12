El 18 de diciembre de 2022 pasará a la eternidad futbolística por tratarse de la fecha en la que se proclamará a un nuevo campeón del mundo. El Mundial de Catar, después de despertar emociones, tumbar a selecciones candidatas, desvelar talentos y futbolistas que entraron en el radar gracias a sus actuaciones, y no dejar de sorprender durante su transcurso, apagará las luces de su función con un Argentina-Francia que paralizará el mundo. Messi, ante, probablemente, su última oportunidad para coser una estrella en el corazón de la albiceleste, contra Mbappé, quien amenaza el sueño del ‘10’ con sus galopantes acciones. Para, a sus 23 años, conquistar su segundo Mundial consecutivo.

Sin embargo, Orriols, consciente de la tesitura, se evade del escenario. Se desmarca por completo, aunque el fútbol le esté regalando momentos que nunca olvidará después de un año lleno de dolor por el descenso a Segunda División. El Levante le da razones para ello, hasta el punto de que tiene en su mano la opción de colocarse colíder de la categoría de plata tras la victoria de Las Palmas en Miralcamp. Un segundo puesto donde, como mínimo, quiere estar cuando la temporada 2022/2023 apague sus luces en el mes de mayo, pero que tendría un sabor dulce de vencer al Eibar para cerrar la primera vuelta en ascenso directo. Ese es el Mundial del Levante, el que de verdad le importa.

Una hora después de que el mundo sepa quién es su campeón, a no ser que el pulso entre Argentina y Francia no se desequilibre en el tiempo reglamentario, el equipo granota no atenderá a lo que haya sucedido en Lusail, y mirará de frente al Eibar, otro candidato a subir a la élite del fútbol español, con la finalidad de que su escalada, iniciada cuando se contrató a Javi Calleja, se vea recompensada con cerrar la primera vuelta de LaLiga SmartBank en puestos de ascenso directo. El triunfo ante el Alavés fortaleció el discurso y dio músculo a la racha de once partidos sin perder en liga. De hecho, los tres puntos obtenidos en Mendizorroza trasladaron un mensaje: el Levante, además de transmitir la sensación de ser imparable, no es un rival asequible. Ni mucho menos, sencillo de tumbar. Y pese a que el Eibar muestre su candidatura para militar el año que viene en Primera con firmeza, Calleja lo tiene claro. «El Eibar viene con confianza, pero nosotros tenemos tanta o más que ellos», dijo en rueda de prensa.

El míster, de hecho, animó a su público a llenar las gradas del Ciutat sabiendo que su afición no fallará en la que será una cita de gran importancia. Al técnico levantinista le da igual con quién irán sus seguidores. Si con Argentina o con Francia. No obstante, lo que sabe de primera mano es que no hay una sensación mejor que la de ver jugar al Levante. Un cosquilleo que no es indiferente entre los levantinistas. «Para mí, siempre que juega el Levante es el mejor partido», dijo Calleja. Sobre todo, ante un Eibar que llega a Orriols en un gran estado de forma, tras cosechar tres victorias de manera consecutiva y que inició la última jornada de la primera vuelta como líder. Su objetivo será comprobar, en «un partido bonito», «si son capaces de competir contra ellos y ganarles», aseguró Gaizka Garitano, aunque llegarán a València sabiendo que Álex Muñoz, fijo en el esquema de Javi Calleja, se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas. Pese a ello, el técnico levantinista confía en todos los disponibles, para buscar tres puntos que no alterarán al que se proclame campeón del mundo, pero que sí tienen importancia, trascendencia y valor en un Levante que quiere ascender.