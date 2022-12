El Levante Femenino ha tenido el privilegio de contar en sus filas con una futbolista que, sin lugar a dudas, ha tenido un 2022 inolvidable debido a un verano inmejorable. Silvia Lloris, a sus 18 años de edad, se coronó, prácticamente de manera consecutiva, como campeona de Europa con la Selección Española sub-19 y coronando el Mundial sub-20 en Costa Rica. Sin apenas tiempo para descansar y triunfando por la puerta grande.

En dos equipos diferentes y teniendo un papel importante en el sueño de España. Indudablemente, una jugadora con un futuro que se antoja brillante, que a pesar de su juventud, entra en la libreta de José Luis Sánchez Vera y que el Levante tiene la fortuna de tener en sus filas. Por ello, el Premio SUPER 2022 Levante UD Femenino fue destinado a la ‘8’ granota por su año sobresaliente.

La lástima de la ceremonia fue que la murciana no pudo asistir por lesión. El pasado 1 de diciembre sufrió una rotura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el entrenamiento y fue operada de la zona dañada el pasado viernes 16 de diciembre en el IMED.

Tras recibir el alta, la centrocampista guarda reposo en su domicilio. Motivo por el que no pudo asistir a la ceremonia. Pese a ello, Silvia Lloris quiso hacer un acto de presencia a través de un vídeo de agradecimiento. «Quería darle las gracias al periódico Superdeporte por el premio. La verdad que ha sido un año muy espectacular y lo recordaré siempre, tanto por el Europeo como por el Mundial. Lo siento mucho por no haber estado con vosotros, me hubiera encantado. Muchísimas gracias», dijo Silvia.

Ruth García, leyenda levantinista y miembro de la Dirección Deportiva del Levante Femenino, recogió el premio en lugar de la ‘8’, al igual que trasladó las mismas emociones que quiso plasmar Silvia en su vídeo. Un galardón que cierra un 2022 que será inolvidable para una jugadora con toda una carrera por delante para seguir cosechando éxitos.