Pese a que el Levante cuente los días para cerrar un 2022 amargo, el club tiene argumentos sobre los que volver a ilusionarse. El objetivo de ascender a Primera División es el aliciente de un curso deportivo que arrancó de manera decepcionante, pero que, con el transcurso de las jornadas, se ha ido redirigiendo. La primera vuelta, así y todo, se cerró sin estar entre los dos primeros. En Orriols, conscientes de lo caprichosa que puede ser la categoría de plata, no se quieren desenvolver en un escenario que no sea el de subir a la élite de manera directa. No obstante, la sensación es la de que el Levante va por el camino correcto, independientemente de los aspectos que tenga por pulir, ya que cuenta con una racha de encuentros sin perder que le dan credibilidad en su discurso de querer competir entre los mejores la próxima temporada. Doce partidos invicto en LaLiga SmartBank, dos encuentros coperos saldados con victoria y margen para mejorar. De eso son conscientes en el Ciutat de València. Sin embargo, la base es notable.

