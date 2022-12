La escalada del Levante hacia la parte más prestigiosa de la tabla está fundamentada a través de una serie de aspectos positivos donde la firmeza defensiva tiene un valor añadido. El equipo dirigido por Javi Calleja, en su plan de alcanzar la perfección para lograr el objetivo de subir a Primera División, le da importancia al hecho de cerrar la portería al considerar que es la base para crecer como grupo. En términos ofensivos, al cuadro granota, quizás, le falta dar un impulso para materializar todos sus acercamientos, pero en la retaguardia ha logrado conseguir un equilibrio donde su guardameta tiene gran parte de culpa. Dani Cárdenas, indiscutible en LaLiga SmartBank tanto para Mehdi Nafti como para Javi Calleja, finalizó la primera vuelta de competición siendo una de las sensaciones bajo palos en Segunda División, tal y como indican las estadísticas. El portero del conjunto que lleva la friolera de doce enfrentamientos sin perder presume de estar en puestos privilegiados en comparación al del resto de guardametas de la categoría de plata, mientras sueña con volver a competir en la élite con el club de su vida más pronto que tarde.

El nacido en Terrassa, titular en los 21 partidos ligueros jugados hasta la fecha, es el arquero de un Levante que es la tercera plantilla que menos goles encaja, por detrás de Las Palmas (12), líder de Segunda, y de un Burgos (11) que, de la mano de su meta José Antonio Caro, llegó a ser tendencia a nivel europeo por echar el cerrojo en su portería durante 928 minutos. Además, el catalán también destaca por ser el tercero que más para de la competición (58). Solo tiene por delante a Aarón Escandell (59), del Cartagena, y a Óscar Whalley (72), del Lugo. Cárdenas empata a intervenciones con Miguel Parera, del Racing de Santander, y ve por el retrovisor a rivales directos como Eibar, Alavés, Las Palmas y Granada al tener porteros con menor incidencia en las trayectorias de sus conjuntos. Números que ponen al canterano en boca de todos, en una Segunda División de la que quiere escapar ascendiendo con el Levante a la máxima categoría del fútbol español.

No obstante, el rendimiento de Dani Cárdenas bajo los palos de Orriols no es casualidad. El portero es feliz en un Ciutat de València que lo siente como lo que es: uno de los suyos. A punto de celebrar su décimo aniversario desde que aterrizó a la Ciudad Deportiva de Buñol con 16 años, el ‘1’ disfruta de un Levante que cumple con sus expectativas de formar parte de un equipo competitivo y cargado de garantías para ascender a Primera. Una vez debutó en noviembre de 2020 con la primera plantilla ante el Valladolid en el José Zorrilla, el canterano no ha tenido un camino fácil hacia la estabilidad en el fútbol profesional, pero desde que le ganó el pulso a Aitor Fernández, en los últimos coletazos de la primera vuelta de la temporada pasada, se ha adueñado de la portería granota.

Sin embargo, desde su escalada, Dani Cárdenas ha despertado interés entre distintos equipos. Este verano, sin ir más lejos, el Espanyol insistió en adquirir sus servicios, pero el Levante nunca puso en duda que su canterano es el portero del futuro. Tanto el club como el guardameta velan por un mañana teñido de azul y grana, después de que, en marzo de este 2022, se extendiese su contrato hasta 2025. Tras una primera vuelta de la temporada 22/23 notable, Dani Cárdenas quiere ir a más y trabaja para que su rendimiento no solo tenga impacto en los datos, sino también en el objetivo de ascender a Primera División un año después de sufrir un descenso. Su sueño desde aquella fatídica noche en el Santiago Bernabéu.