La Copa del Rey gusta en Orriols. Pese a no entrar en sus planes para ascender a la élite del fútbol español, el Levante no quiere desmerecer un torneo que aspira a darle alegrías si sigue avanzando de rondas. Después de superar los obstáculos del Olot y del Andorra, el Getafe se convertirá en una nueva piedra en el camino levantinista, con el aliciente de ser un club de Primera División y que no deja de ser un desafío en el crecimiento del equipo. Sobre todo, para ver dónde está su listón de cara a lo importante: subir a la élite. No obstante, el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores no será un inquilino desconocido en Orriols. El Getafe ha hecho acto de presencia, en más de una ocasión, en los despachos del Ciutat de València durante el último año y medio, con la previsión de que siga dejándose ver en un futuro, con la finalidad de hacerse con los servicios de Jorge De Frutos. El ‘18’, desde que aterrizó en el Levante, ha sido tendencia por sus zancadas, su verticalidad, su velocidad, su inteligencia con balón y su capacidad para sorprender al contrario. Una serie de virtudes que no han pasado desapercibidas a nivel europeo, pero que en las oficinas del Coliseum Alfonso Pérez han insistido en adquirir. Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey abrirán un nuevo capítulo del culebrón, con el Getafe, Jorge De Frutos y el Levante como protagonistas principales.

Relacionadas La Copa adquiere una nueva dimensión