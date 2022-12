La plantilla del Levante tiene la ilusión de competir contra los mejores a nivel nacional la próxima temporada. Su intención es la de ocupar una de las dos primeras plazas de la clasificación, a través del potencial que tiene un equipo con ánimo de tener su particular revancha. Ya sea para quitarse la espina del descenso o para demostrar que merece jugar en Primera División. Sin embargo, el valor más importante del grupo no son sus cualidades futbolísticas, sino su humanidad y su solidaridad. Benjamín Zarandona, mítico exfutbolista de Valladolid, Betis y Cádiz, e involucrado en múltiples causas de integración social, recibió una donación por parte de la primera plantilla del Levante que fue destinada a la Fundación del Real Betis Balompié en Guinea Ecuatorial, mediante la ONG Guinea Deportes Múltiples. Un grupo de aproximadamente 20 niños fueron los beneficiados, que recibieron el regalo invadidos por la emoción, la impresión y, sobre todo, la felicidad. Sin lugar a dudas, una aportación que no olvidarán en su vida.

El nacido en Valladolid gestionó la aportación a través de Vicente Iborra, con el que entabla una buena relación, y el '10' se encargó de que el resto de la plantilla proporcionase material deportivo para el equipo que gestiona el propio Benjamín desde hace seis años. Además de aportar elásticas firmadas, los integrantes del conjunto dirigido por Javi Calleja proporcionó aproximadamente 36 pares de botas para los niños de la Fundación procedente de Guinea Ecuatorial, a la vez que Dani Cárdenas donó 20 pares de guantes de portero para los arqueros del combinado de Benjamín Zarandona. El momento en el que se produjo el donativo fue a finales del mes de octubre. El exfutbolista, que actualmente colabora en medios de comunicación, acudió a la Ciudad Deportiva de Buñol y recibió una caja con todo el material deportivo. Tardó en llegar el envío a su destino. Concretamente, aterrizó en el país africano a inicios de Navidad, pero cuando cumplió con su función, la alegría que sintieron los niños agraciados fue inmensa. Benjamín Zarandona, de hecho, cogió la caja ante la emoción de su equipo, la alzó y lanzó las botas al suelo como si de una lluvia de gotas finas y reconfortantes se tratase. «¡Levante! Levante!», cantaron todos, felices y orgullosos de regalos cargados de levantinismo.