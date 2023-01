El 2023 aterriza en el Levante marcado en rojo. Con el objetivo del ascenso en mente, el nuevo año se postula como trascendental para que el club dé un paso al frente volviendo a la categoría que le corresponde: Primera División. Sin embargo, la toma de decisiones será un aspecto que marcará la hoja de ruta de una entidad que deberá adquirir una postura con tres de sus cuatro capitanes. Todos alcanzaron dicha condición al ser futbolistas que representan los valores y el compromiso que exige el Levante, pero solo uno de ellos tiene la continuidad asegurada más allá del 30 de junio de 2023 en términos contractuales. Pepelu, atado hasta 2032, contrasta con las situaciones de Sergio Postigo, Vicente Iborra y Róber Pier. El club, de esta manera, tiene seis meses para decidir si quiere seguir contando con ellos durante la temporada 23/24, donde el Levante suspira por competir en la élite del fútbol español un año después.

Los cuatro capitanes del cuadro azulgrana fueron seleccionados con motivos de peso a sus espaldas. Veteranía, jerarquía y, sobre todo, sentimiento de pertenencia jugaron un papel importante a la hora de asignar el brazalete del Levante durante las semanas previas al arranque de competición, pero el transcurso de la temporada ha hecho que el combinado dirigido por Javi Calleja no sepa qué pasará con Róber Pier, Sergio Postigo y Vicente Iborra. Los tres, importantes para el entrenador madrileño no solo sobre el terreno de juego, sino también fuera.

Los centrales son los que más tiempo llevan en las filas de Orriols de manera consecutiva. Tanto el '15' como el '4' aterrizaron en el Ciutat de València en la misma campaña y en una situación idéntica a la actual: tras descender a Segunda División en 2016 y con la idea de recuperar cuanto antes la categoría perdida. El gallego firmó por el Levante en calidad de cedido con 21 años, volvió a Orriols a préstamo por el Deportivo de la Coruña, dejando buen sabor de boca, durante los siguientes dos cursos y, en 2019, el club adquirió sus derechos de manera definitiva.

El de Oleiros sabe lo que es vivir un ascenso en el que Sergio Postigo fue protagonista. Su gol contra el Oviedo, además de pasar a la eternidad levantinista, selló el desafío de subir a la élite en 2017. Desde entonces, el '15' ha sido una pieza de gran valor dentro del club, y su afinidad hacia el Levante hace que no vea, a sus 34 años, un futuro que no sea teñido de azulgrana. «Ojalá me pueda retirar aquí. Quiero seguir disfrutando del fútbol muchísimos años. Tengo contrato hasta 2023, pero pienso a corto plazo. Sin embargo, ojalá me pueda retirar aquí», confesó el madrileño durante una entrevista con SUPER en enero de 2022. Al hilo del pensamiento de Sergio Postigo, Vicente Iborra, levantinista de los pies a la cabeza, y directo a la capitanía tras volver al Levante nueve años después de salir traspasado al Sevilla, es consciente de que su contrato está ligado a una cesión con opción de compra, pero sueña con seguir sintiendo al Levante de cerca. «A día de hoy no me planteo otro futuro que no sea aquí». Con las cartas encima de la mesa, el club, con Pepelu firmado hasta 2032, entra en un periodo donde tendrá que decidir sobre tres de sus capitanes.