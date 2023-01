La Copa del Rey, caracterizada por ser una caja de sorpresas y de emociones, le dio al Levante una inyección de autoestima de grandes dimensiones. El torneo del KO, llamado a ser una de las fuentes de felicidad en una temporada que opta a ser histórica, se mantiene en el camino donde la meta es el ascenso a la élite del fútbol español. Subir a Primera es la prioridad. Ninguno duda de ello. Sin embargo, el conjunto dirigido por Javi Calleja, ambicioso por naturaleza, no quiere dejar de estirar su estado de felicidad. El Getafe, viejo conocido en las oficinas del Ciutat, fue una nueva víctima de un Levante que no deja de impresionar. Sufriendo, poniéndole emoción a sus actuaciones y, sobre todo, sin dejar de creer en nuevas hazañas. Wesley, convertido en héroe, desató la locura en el 90 con un gol que sirvió para desnivelar un partido bronco en su totalidad, pero que le dio al Levante un nuevo motivo para ilusionarse (2-3). La Copa mola en el Ciutat de València. Y el Levante no la va a desmerecer. La va a pelear.

Al cuadro granota le importó poco el contexto del enfrentamiento. Ni el periodo vacacional, ni medirse a un Getafe de Primera División alteraron la imagen de un equipo que, en su casa, nunca deja de ser descarado. Versátil, dinámico y atrevido mediante futbolistas que, pese a ser menos habituales en comparación a los que compiten en LaLiga SmartBank, demostraron que el nivel es notable juegue quien juegue. No obstante, no fue sencillo probar los guantes de Kiko Casilla ante el entramado defensivo que armó Quique Sánchez Flores. Sobradamente conocido a nivel nacional, pero siempre difícil de desmantelar. Pese a ello, los de Javi Calleja, mediante los movimientos de Musonda y de Montiel en las proximidades del área contraria, lo intentaron de forma insistente, pero sin fortuna. El cuadro azulón, sin embargo, fue el primero en golpear. De manera oportuna y sin apenas tener acercamientos a la portería defendida por Joan Femenías. A través de centros laterales, el Getafe buscó hacerle cosquillas a la defensa granota y lo consiguió. Munir, al enésimo despeje de la zaga levantinista, encontró el espacio para cabecear el esférico y dejarlo fuera del alcance del arquero de Manacor. El primero, casi sin esperarlo, aterrizó en un Ciutat de València que acompañó a los suyos en cada una de sus intentonas, pero que fue incapaz de digerir un gol que, prácticamente, cayó de la nada superada la primera media hora de partido. En medio del desconcierto, Juan Iglesias tuvo en sus botas el segundo con un disparo desde la media luna del área, pero Femenías, con ayuda del palo, mantuvo con vida la ilusión que existe en Orriols de hacer camino en Copa del Rey. Goleadores poco habituales En cambio, la segunda parte le dio la razón al Levante, que con sus más y sus menos, nunca dejó de jugar con el espíritu que lleva de serie. Wesley, dos minutos después de la reanudación, remató un centro procedente de Saracchi que se marchó desviado, pero que sirvió para calentar motores de cara a instantes trepidantes donde el Levante equilibró la balanza. Montiel, con una pelota parada, se la puso en la cabeza de Postigo para que el capitán rematase al fondo de la red. Y pese a que Marcelo Saracchi, casi sin tiempo para asimilar el empate, levantó al público de sus asientos con un disparo lejano que obligó a Kiko Casilla a volar sin motor, el Getafe reaccionó dando otra estocada. Además, en una situación calcada a la de su tanto inicial y con Munir, otra vez, aprovechando una descoordinación en defensa. El jarro de agua fría fue evidente. El subidón del empate de Postigo, en un abrir y cerrar de ojos, quedó en vano tras el doblete del atacante marroquí. Sin embargo, la euforia quedó, simplemente, anestesiada. Aún quedarían emociones fuertes en un Ciutat que vibró como en sus mejores noches. Para más inri, de la misma manera en la que el 1-1: con Joni como ejecutor y con jugadores de color azulgrana buscando su tanto. Esta vez, le tocó a Álex Muñoz, quien aprovechando una prolongación de Pepelu, golpeó de forma violenta el cuero para que nada ni nadie estorbara el empate y, a su vez, el camino hacia la remontada. Desde el momento del empate, el partido entró en ida y vuelta constante entre los dos combinados. Tanto uno como el otro protagonizaron ocasiones para enmarcar. Mientras Kiko Casilla sostuvo a su Getafe, Joan Femenías, que coqueteó con la cuerda floja al protagonizar un mal control que casi perjudica a su equipo, salvó la derrota con una estirada magistral a cabezazo de Borja Mayoral. No en vano, el héroe fue Wesley. Negado de cara a gol desde que aterrizó en el Levante, el brasileño se estrenó por todo lo alto. Centró Pablo Martínez, remató con la testa, y de manera sutil, el envío y provocó la alegría en Orriols. Un gol que tendrá su eco en la eternidad. Tanto para el delantero, como para un Levante al que le gusta la Copa. Y, por qué no, la va a pelear.