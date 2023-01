Joni Montiel lamentó no haberse llevado un triunfo que, a su juicio, debía lograr el Levante: "Creo que hemos merecido la victoria, pero sabíamos que iba a ser complicado, el Sporting es un buen equipo". Un empate en el que fue protagonista al marcar el gol granota desde los once metros: "He acertado que es lo importante, sirve para sumar un punto en un campo complicado".

El '20' achacó su tarjeta amarilla al "juego psicológico" de Cuéllar para intentar desconcentrarle antes del lanzamiento: "Lo he metido, he entrado en su provocación y son cosas que pasan". Hasta el momento del 0-1 los granotas fueron "bastante superiores" en su opinión y después lamentó haber tenido algo menos de posesión: "No hemos tenido el balón como en otros partidos y es lo que nos ha hecho no llevarnos los tres puntos". Aunque no se sumaron los tres puntos Joni ve al Levante "en una buena línea" de resultados: "Lo importante sobre todo es puntuar en casa. También queremos ganar fuera pero siempre que sea complicado sumar esta bien". Uno de los aspectos que están poniéndose en contra son las bajas pero eso no le preocupa: "Está complicado entre sanciones y demás. Pongan a quien pongan todo el mundo rinde y se va a conseguir el objetivo".