El día de Reyes dejó en el árbol del Levante un punto que, en medio de su condición de invicto, le da argumentos para seguir creyendo en el ascenso a final de temporada. La segunda vuelta inició el camino definitivo para estar la próxima campaña en Primera División de la misma manera en la que arrancó la primera: empatando y cruzando los dedos para que este curso no le dé la espalda a los de Javi Calleja. Sin embargo, en su deseo de subir a la élite, en Orriols sigue resistiéndose el liderato. Plaza que continúa sin ser ocupada por los del Ciutat de València pese a que, contra el Sporting de Gijón, no se arrugaron ante un equipo que se hace fuerte en El Molinón. Un inicio de segunda mitad defectuoso y desacertado le impidió al Levante cumplir con su sueño de sumar de tres, aunque demostró que su plantilla es difícil de superar. No obstante, de victorias se alimenta un ascenso, a pesar de que el camino, tal y como demuestran los granotas, es el adecuado. De momento, el Levante dormirá en segunda posición, con la ilusión de que, como mínimo, sea el puesto que ocupe al finalizar la competición.

El deseado regalo de la victoria se empezó a trazar desde el comienzo del partido. El Levante lo trabajó con mimo, delicadeza y como si fuera el juguete más preciado en el día de Reyes. Nada ni nadie le robó la ilusión a los de Javi Calleja de arrancar la vuelta definitiva de campeonato por todo lo alto. El deseo fue claro y conciso: tres puntos más para disparar el termómetro de la ilusión. Por ello, el equipo arrancó la contienda mandando un primer aviso, después de que Son, Joni Montiel y Pablo Martínez cosieran una acción que, finalizada por el ‘6’ con un remate de cabeza, se fue por la izquierda de la meta defendida por Cuéllar. Bruno, instantes más tarde, replicó de forma idéntica. Con un intento de testa que fue manso a las manos de Dani Cárdenas. Sin embargo, en un transcurso de encuentro donde el Levante fue encontrando su sitio, empezó a planificar el camino hacia los tres puntos con un penalti de Djuka sobre De Frutos. El atacante, dentro del área, sacó los brazos con el objetivo de salir victorioso en un balón dividido y terminó saliendo mal parado. Impactó con el ‘18’ y, a pesar de la falta de intencionalidad, la infracción fue señalada por el colegiado en el ecuador del primer tiempo. Joni Montiel, de regreso a la titularidad en LaLiga tras la sanción de Vicente Iborra, estuvo en foco de atención en El Molinón debido a su pasado en el Oviedo. Haber militado durante una temporada en el cuadro carbayón no pasó desapercibido ni entre los asistentes al partido ni en el propio Joni. De hecho, cuando López Toca señaló el punto fatídico, no dudó en asumir la responsabilidad de coger el esférico y lanzar el penalti. Un deber que afrontó a caballo entre la templanza y la frialdad, pero colocando el balón inalcanzable para Cuéllar. Raso, a su derecha y con precisión, atesorando su buen golpeo y, de paso, quitándose la espina del penalti que falló en Miranda del Ebro. El tanto encajado sirvió para que el Sporting se estirase. En la banda derecha encontró su vía para escapar de la derrota. Pedro Díaz, minutos después del revés, ejecutó un lanzamiento procedente de la esquina que se marchó rozando la escuadra derecha de Dani Cárdenas. Grajera, sumándose a las intentonas de su conjunto, también lo intentó probando al canterano granota. No obstante, el premio de la plantilla dirigida por Abelardo llegó en un momento doloroso para los de Orriols. El descanso sirvió para bajar las revoluciones de la contienda, pero el golpe llegó justo después de regresar de vestuarios mediante las botas de un Juan Otero que, punzante por el perfil diestro, fue de menos a más. El empate cayó en El Molinón a través de un gran recurso por parte del futbolista colombiano. Tras recibir un centro de Pedro Díaz al borde del área, forcejeó con Róber Pier para deshacerse del ‘4’ y superar a Dani Cárdenas. El Levante quedó aturdido sobre el verde, ya que el tanto se produjo casi sin asimilar el comienzo del segundo asalto del partido. No en vano, a los de Javi Calleja les tocó jugar sus cartas para conseguir una ventaja en el marcador que acarició Bouldini antes del primer cuarto de hora de partido. Sin embargo, el centro raso de Jorge De Frutos no lo impactó de manera precisa para terminar enviándolo por encima del larguero. Pese a la complejidad en la que entró el encuentro, el Levante no modificó su hoja de ruta. Y eso que Milovanovic, atacante que tuvo un paso fugaz por la cantera levantinista en su etapa de Juvenil, estuvo cerca de marcar el segundo con un disparo lejano que obligó a Dani Cárdenas a estirarse. Es más, contó con oportunidades para desequilibrar la igualada en el marcador. Joni Montiel, con un tiro desde fuera, probó los guantes de Cuéllar, pero los que más cerca se quedaron de batir al meta de Mérida fueron Pepelu y Pablo Martínez. De hecho, el madrileño pudo convertirse en goleador y en asistente. En la media hora de la segunda parte, se topó con el larguero tras un violento disparo desde fuera del área, y a cinco del final, se la puso al canterano para dejarlo prácticamente solo, pero su cabezazo, para lamento levantinista, se marchó por centímetros. El Levante terminó con personalidad en un escenario imponente, pero no le sirvió para ganar. La racha de imbatibilidad sigue su transcurso, aunque el liderato continúa resistiéndose. No obstante, es momento de valorar la segunda posición. Lugar donde, como mínimo, quiere residir el Levante a final de temporada.