La mentalidad de Javi Calleja es clara. La prioridad del equipo es la de ascender, pero la Copa no pasa desapercibida en el Ciutat de València. De hecho, ilusiona. Juegue contra el que juegue, el Levante no perderá sus señas de identidad pese a que el entrenador granota sepa que van a haber fases del partido complicados.

El técnico se queda con el crecimiento del equipo por encima de la racha de resultados. Por ello, Calleja considera que la Copa y, sobre todo, el partido ante el Atlético es una cita para poder disfrutar al no haber puntos en juego. Sin embargo, quiere llegar lo más lejos posible. Y, por qué no, plantarse en la final de la Cartuja.

“Crece en todos los aspectos el equipo, tanto en nivel mental como en madurez. Sabe vivir los diferentes escenarios. Lo son todos los partidos. Siempre es buen momento para ver el nivel que tiene el equipo. Cuanta más calidad tenga el rival te hará ver en qué punto estás. Es un momento muy bueno para disfrutar todos”.

“Si pasamos será una gran alegría. Si no, no será ningún drama. Hay que seguir enfocados en el objetivo de ascender sin obsesionarse con los resultados y sí con los procesos. La Copa nos ha venido bien en todos los niveles. Ha sido muy bonito todo lo que hemos vivido. Queremos llegar lo más lejos posible. Si es a la final mejor, por qué no. Pero hay que disfrutar. Nuestro objetivo es ascender. Es un partido bonito para todos y nos motiva para hacer las cosas bien. Nos reforzamos, no nos despistamos. Hemos demostrado que sabemos centrarnos en cada competición y trabajaremos para pasar”, confesó Calleja en rueda de prensa.