Javi Calleja ha dado a conocer su lista de 20 futbolistas convocados para visitar al Leganés en Butarque. El técnico granota cuenta con Rober Ibáñez tras su lesión, aunque apuntó en su rueda de prensa que prefiere ser cauto para evitar una recaída, por lo que no es de esperar que sea titular.

El que vuelve a quedarse fuera es Marc Pubill, que sigue aquejado de un dolor de rodilla que no remite. El entrenador no le da importancia a medio plazo pero no podrá contar con él a Butarque, lo que obligará a Son a acumular 270 minutos en ocho días.

También se mantienen fuera de combate Mustafi y Brugui por sus lesiones de larga duración e Iborra, que cumple el cuarto y último partido de su injusta sanción. Calleja admitió, por cierto, que no tiene noticias del último recurso al TAD. La citación la completa Carlos Giménez, central del filial.

Lista completa de convocados

PORTEROS

Cárdenas, J. Femenías

DEFENSAS

Son, Róber Pier, Ruben Vezo, Postigo, Álex Muñoz, Saracchi, Carlos Giménez

CENTROCAMPISTAS

P. Martínez, Pepelu, De Frutos, Rober Ibáñez, Joni Montiel, Musonda, Campaña

DELANTEROS

Wesley, Soldado, Bouldini, Cantero