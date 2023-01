Javi Calleja ha comparecido este sábado en la previa del Levante-Burgos, un partido vital para los granotas en sus aspiraciones ligueras. Tras rescatar in extremis un punto en Butarque, los granotas buscan reencontrarse con la victoria ante su afición y frente a un rival directo.

¿Puede ser el partido ante el Burgos más complicado que el duelo ante el Granada por la forma de cerrarse del rival?

"Cada partido es diferente y con estilos totalmente distintos. El Burgos no tiene la misma idea de juego que tiene el Granada, pero el Granada es un equipo que te pone en muchísimas dificultades con sus ideas. Lo que tengo clarísimo es que con el estilo del Burgos, con lo bien trabajado que está y los resultados que llevan nos lo van a complicar mucho, va a ser difícil, tendremos que tener paciencia. En las dos áreas son muy efectivos así que será un partido para estar con la máxima atención, no volverse locos y caer en la impaciencia. Nos toca estar mentalizados para lo que nos espera. Son uno de los mejores equipos de la temporada"

Dos puntos de distancia respecto al Burgos

"Estoy de acuerdo. Será un partido importante. Una cosa es lo que se pueda decir de puertas para afuera y otra es lo que sabemos dentro del vestuario y lo que trabajamos. Será un partido clave y muy importante por muchos motivos. Están a dos puntos, en primer lugar. El no ganar quizás sea alejarse más del ascenso directo y encima no nos distanciaríamos del Burgos. No quiero pensar en la derrota, pero debemos hacer nuestro mejor encuentro para conseguirlo. Debemos sacar la versión del mejor Levante y si no un equipo como el Burgos nos pondrá en muchas dificultades"

El Burgos es ahora mismo un rival directo

"Los considero un rival directo. No es casualidad que se mantengan arriba tantas jornadas, con ese fútbol, con esa solidez defensiva que le hace ser el equipo que menos encaja, que se incorpora al ataque y hace daño. Se lo están creyendo a pesar de que al principio no se contaba con ellos para el playoff. Si están ahí lo hacen muy bien porque aquí nadie regala nada. Siempre tienen posibilidades de ganar cada partido. Respeto su trabajo y si queremos sacar algo debemos dar el máximo porque si no no ganaremos"

Parte de bajas

"Están todos disponibles. Recuperamos a Marc, a Iborra con la sanción. Salvo Brugui y Mustafi, el resto puedo contar con todos"

Polémica con los árbitros. ¿Qué piensas?

"Yo lo que pienso es que siempre habrá equipos con más repercusión con otros (Atlético). A nivel internacional algunos equipos mueven mucha afición y dinero. Tienen muchos seguidores que se merecen el mismo respeto que los nuestros. Por supuesto que a veces los árbitros aciertan y otras se equivocan, son humanos. Tenemos que respetarnos todos y analizar qué está pasando, por qué hay tantas quejas y no se encajan ciertas decisiones. Yo creo que el VAR está para echar una mano y a veces introduce más polémica que aclara dudas. Tenemos que sentarnos todos para ver qué ocurre"

Julián Calero y su metáfora: ¿Es usted de 'mortadela' o de caviar?

"Nosotros somos de paella. Cada uno tenemos una idea o un estilo. El entrenador del Burgos defiende que con los bocadillos de 'mortadela' han llegado a donde están (plantilla humilde) y nosotros estamos listos. Queremos saber ser mortadela o ajustarnos para ser lo más completos posible. Yo respeto su metáfora. Es su estilo y su trabajo y nosotros cuando nos toca nos la comemos también, que está bien rica. Iremos con nuestro estilo a por el partido"

Iborra está de vuelta

"Yo quiero contar con todos, con los mejores e Iborra es uno de ellos. Estoy encantado de que esté con nosotros"

Salida de balón

"El equipo el otro día cometió unos errores. No fue nuestro mejor partido y creo que no lo llevamos a donde más nos interesaba. Está hablado, lo hemos trabajado y una de las cosas claras que tenemos es que el equipo debe mostrar solidez defensiva, lo que habíamos hecho en jornadas anteriores"

Mercado de fichajes. ¿Algún movimiento?

"Estoy tranquilo y me reitero en lo que dije antes. Si viene alguien es porque ha surgido una oportunidad muy buena y lo hemos creido necesario para ver si encaja dentro del equipo y si no no necesitamos nada. Yo lo he dicho. Hay que estar pendientes de cualquier posibilidad pero con lo que hay estoy más que contento y feliz"

Mustafi. ¿Cómo está?

"Está mejor, está terminadno la recuperación y terminando en su país. Vendrá pronto, elk trabajo ha sido muy positiva y está en la recta final para que esté listo para volver"

Rodilla de Marc

"Hace unos días todavía tenía molestias, pero desde el miércoles está bien, con el equipo. Estará disponible para el partido del Burgos si no pasa nada"