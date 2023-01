La lesión de Mohammed Bouldini contra el Burgos se quedó en un susto pese a que sus lágrimas al ser sustituido hicieron saltar las alarmas en el Ciutat de València. El delantero descarta tener una lesión de gravedad en la rodilla derecha después de someterse a pruebas médicas durante la mañana de hoy, que han reflejado que el dolor que le impidió seguir jugando ante el conjunto de Julián Calero se debió a una contusión.

Tras confirmar que el ‘22’ no tendrá que detener su actividad física, el club comunicó, en sus canales de comunicación, que realizará trabajo específico para recuperar sensaciones y su evolución marcará su incorporación al trabajo colectivo, de cara a preparar el duelo del próximo domingo ante el Cartagena.

Sin embargo, las sensaciones del delantero, al finalizar el enfrentamiento contra el Burgos, fueron incluso positivas. SUPER tuvo la oportunidad de comprobar cuál era el estado del atacante según su testimonio, y pese a sus visibles gestos de dolor en el terreno de juego, confesó que se encontraba bien. Con una ligera cojera, pero asegurando que todo se quedó en un susto.

Además, el propio Javi Calleja declaró en rueda de prensa que era optimista a la espera de unas pruebas médicas que han descartado una lesión de gravedad. “Está afectado, pero hay que esperar a que le hagan las pruebas. Confío en que no sea grave. Se ha hecho daño, se ha marchado pensando que la rodilla le ha podido fallar. Acababa de salir al campo y se le ha juntado la lesión y el no poder estar con el equipo. Confiamos en que no sea grave”, comentó el técnico tras la victoria.