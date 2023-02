El Levante sigue trabajando en ‘proteger’ la plantilla para el futuro más inmediato y el objetivo ahora es renovar a dos de las piezas fundamentales del conjunto de Javi Calleja: Jorge De Frutos y Álex Muñoz. Felipe Miñambres ya ha estado reunido con los agentes de ambos jugadores para intentar acometer su ampliación contractual y las sensaciones son muy positivas.

Tanto De Frutos como Álex Muñoz son piezas clave en el terreno de juego y también en el vestuario. A pesar de un verano complicado en el caso del segoviano, su actitud siempre fue sobresaliente con una entidad que le permitió tener regularidad en Primera y con la que verdaderamente alcanzó la élite. El jugador finalmente no salió porque no llegó una oferta a la altura de lo que pedía el club de Orriols y está siendo un indiscutible esta temporada en Segunda División, algo previsible. Aunque sus números pueden mejorar (dos goles y cuatro asistencias) el futbolista no ha bajado los brazos en ningún momento del curso y ha sido uno de los destacados en los últimos encuentros, con pase de gol ante el Sporting de Gijón y el Leganés, ambos lejos del Ciutat de València.

Por su parte, Álex Muñoz ha sido uno de esos fichajes que verdaderamente suben el nivel de la plantilla y que han caído de pie en Orriols. Su capacidad defensiva está fuera de cualquier duda pero además ha sido uno de los jugadores que mejor ha entendido en todo momento qué pedía Calleja para alcanzar esa mejoría liguera que no tuvo el equipo con Nafti, quien sin embargo no confiaba tanto en él (solo jugó cuatro partidos con él, dos como suplente y cinco sin tener minutos). En el primer duelo con Javi Calleja completó los 90 minutos y desde entonces en todos los que ha participado ha completado el encuentro al completo salvo el de la Ponferradina y el del Eibar, éste último porque estaba sancionado. Su llegada, con carta de libertad, permitió al Levante hacerse con un jugador que está siendo diferencial en la categoría y en estos momentos el club ya trabaja en lograr su continuidad más allá de 2025 (firmó dos temporadas con opción a una tercera).

Pablo Martínez

El centrocampista es otro de los jugadores que, a falta de confirmación oficial, han disfrutado de una renovación y además en su caso llega con un premio bajo el brazo. El futbolista fue elegido por los granotas como el mejor futbolista del mes y les mandó un mensaje a todos ellos: «Gracias por vuestros votos. Estoy muy contento. Agradeceros el apoyo porque está siendo un año muy bonito para todos. Sabemos que vais a estar todos el fin de semana. Vamos a Cartagena a por los tres puntos», destacó el futbolista granota, que ya suma varios durante esta 2022/23.