Dani Cárdenas es el guardián de la portería del Levante, que a través de sus actuaciones, no solo se ha colocado como uno de los mejores guardametas de la categoría, sino que ha elevado a su equipo a la parte alta de la clasificación. Rumbo a su décima temporada como granota, el ‘1’ sabe lo mucho que le ha costado llegar al primer equipo y, sobre todo, lograr estabilidad en el fútbol profesional. Su sueño es volver a palpar el caramelo de la élite después de no haberle dado tiempo a saborearlo por el descenso. Un objetivo que, además de considerarlo una obligación, lo peleará hasta el final.

Viendo sus números y su penalti parado en Butarque, la pregunta es clara: ¿se encuentra en su mejor momento?

Estar en el Levante siempre es un buen momento, pero ahora mismo es cierto que soy muy feliz y me siento muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo, tanto a nivel de grupo como personalmente. Con respecto al penalti, son anécdotas y situaciones del juego que se estudian, que se intentan llevar a cabo como uno quiere. El lanzador tiene la ventaja de que sabe dónde irá el balón, por lo que estoy feliz por aquel penalti parado en Leganés. No obstante, sé que es insignificante porque queda mucho.

¿Satisfecho porque ha cambiado aspectos con respecto a otros años o por el nivel que está dando el equipo?

Aun sabiendo que ahora estamos en Segunda División, estamos día a día trabajando muchísimo y, esta vez sí, los resultados están llegando. Estamos muy cerca del objetivo, así es como lo siento. Y, para mí, eso es lo primordial para estar bien y ser feliz.

El Levante cerró el mercado de invierno sin hacer incorporaciones. ¿Os refuerza como grupo u os intimida por los movimientos que han realizado los rivales?

Desde el primer momento nos transmitieron que éramos una plantilla que tiene que estar arriba para intentar conseguir el objetivo. Sabemos de nuestro potencial y somos conscientes de ello. El club, desde el primer día, nos trasladó que confiaban en nosotros para devolver al Levante a Primera División. Que llegue el mercado de invierno, y aun teniendo alguna lesión como, desgraciadamente, la de Roger Brugué, que no llegue nadie afirma lo que nos dijeron a principio de año.

¿Os produce intranquilidad no haber asaltado aún los puestos de ascenso directo?

Es una obligación ascender. Venimos de una muy buena racha, pero sabemos que aún queda muchísimo y que tenemos que seguir siendo igual de regulares. Creemos que es una carrera larga, de muchísima distancia. Lo importante es que llegue el último día y que tú estés arriba. Es cierto que no hemos estado en esos puestos de ascenso directo pese a llevar una racha de 16 partidos sin perder en liga. Con esas cifras no nos está dando. Sin embargo, eso quiere decir que tenemos que seguir mejorando. Nos mantiene en alerta y con la motivación de que llegue el momento en el que estemos en puestos de ascenso directo. Pero, sobre todo, de tener regularidad para mantenernos ahí.

Es cierto que no hemos estado en esos puestos de ascenso directo pese a llevar una racha de 16 partidos sin perder en liga. Con esas cifras no nos está dando. Sin embargo, eso quiere decir que tenemos que seguir mejorando. Dani Cárdenas - Portero del Levante UD

¿La plantilla cree en el ascenso?

Sin duda. A quien le preguntes de la plantilla cree y estamos convencidos de que vamos a ascender. La ilusión que se transmite dentro es increíble. Si la gente viera nuestro día a día y cómo trabajamos todos los jugadores con el cuerpo técnico entenderían por qué. Sabemos que lo que está en juego es algo muy bonito y lo vamos a pelear hasta el final. Sueño con el ascenso, es algo que tengo en la cabeza.

¿Ilusiona pelear por volver a ser un futbolista de élite?

Sí, la palabra es ilusión. La ilusión de volver a donde he estado, aunque fuera de manera fugaz y en una situación muy desagradable. Tuve la suerte de debutar en Primera División, pero fue un caramelo que se me puso en la boca y no pude saborear. El descenso, con todas sus consecuencias, me lo quitó. Es cuestión de trabajar, de ser constante y de mejorar para que todos tengamos la suerte de jugar en Primera con el Levante.

¿La espina del descenso todavía sigue presente?

El año pasado fue un año duro. Fue una temporada en la que era difícil tener confianza y que, a nivel psicológico, me costó personalmente. Pero nadie piensa en aquel descenso. Absolutamente nadie. De hecho, todos pensamos en lo que puede significar un ascenso. Hemos cambiado la lástima que vivimos el año pasado por lo bonito que es subir a Primera División. He vivido en el filial lo que es ascender de Tercera a Segunda B y, la verdad, es que la sensación es impresionante. Por eso, vamos a ir a por el ascenso, cueste lo que cueste.

Nadie piensa en aquel descenso. Absolutamente nadie. Hemos cambiado la lástima que vivimos el año pasado por lo bonito que es subir a Primera. He vivido en el filial lo que es ascender de Tercera a Segunda B y, la verdad, la sensación es impresionante. Dani Cárdenas - Portero del Levante UD

Ha opositado varias temporadas a la portería del Levante. ¿Cuánto le ha costado llegar?

Creo que es como todo. Me ha costado muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, muchísimas alegrías y muchísimas penas. Al final, por circunstancias, se dio el objetivo que tenía cuando era un niño. Tengo la suerte de estar en el Levante y en el primer equipo. Soy muy feliz aquí, y tengo la ilusión de seguir mejorando, aprendiendo y, sobre todo, de estar muchísimo tiempo como granota.

Sin embargo, la apuesta en Dani Cárdenas es firme.

A Felipe Miñambres le estoy muy agradecido porque, desde el primer momento, me ha transmitido su confianza. Nafti me la transmitió en su momento y Javi Calleja me la está transmitiendo, al igual que Jesús Unanua, nuestro entrenador de porteros. Cuando tienes la sensación de que todos los que te rodean tienen confianza en ti, de que te están apoyando, de que están por y para ti para que mejores, y sobre todo, que buscan tu bien, se nota.

¿Cuánto valora el camino realizado hasta la fecha?

El fútbol va tan rápido que no tienes apenas tiempo para valorar nada. Más que valorarlo como algo positivo o negativo, lo valoras con muchísimo orgullo y con la felicidad de poder decir que cumplí mi sueño: debutar en Primera División y jugar en la élite con el Levante. A día de hoy estoy jugando en Segunda, pero el club sigue confiando en mí y el míster también lo hace. Solo me queda trabajar para devolverle todo el esfuerzo que han hecho por mí y la confianza que me transmiten.

¿Su padre es una inspiración?

Mi padre, junto a mi familia, es un referente. Son los que han sufrido todo el proceso. Vieron salir de casa a su ‘nene’ con 15 años para que persiguiera su sueño. Solo me veían en días, o incluso horas, contadas. Para una madre, un padre, un hermano y una familia entera no es nada fácil. Apostaron por mí y creyeron mi discurso, ya que les decía que todo iba a salir bien. Y, gracias a Dios, todo ha salido bien. Estoy genial en el Levante, y creo que no hay motivación mayor que ver a mi padre en vida después de todo lo que hemos vivido y que él sea consciente de ello. Si tenemos la suerte de ascender, no tendré mejor regalo que dedicárselo a mi padre y que se sienta orgulloso de su hijo.

¿Sigue yendo a verle cuando el fútbol le da un respiro?

Cada dos por tres voy a verle. Cada día que puedo acudo a Terrassa para ver cómo va todo por casa, aunque ahora menos que antes porque, quieras o no, es un desgaste físico y emocional subir y bajar constantemente. Pero, a la mínima, no dudo en ir a estar con la familia y a rodearme de ellos. Ahora tengo la suerte también de que puede venir a algún partido cuando se encuentra bien físicamente. La cercanía y el calor de una familia es inigualable. Siempre que puedo lo tengo que aprovechar.

Ahora tengo la suerte también de que mi padre puede venir a algún partido cuando se encuentra bien físicamente. La cercanía y el calor de una familia es inigualable. Siempre que puedo lo tengo que aprovechar. Dani Cárdenas - Portero del Levante UD

¿Qué importancia le da a su familia?

Mi familia es mi gente, la que me ha apoyado en los momentos malos. Son los que han estado conmigo en los momentos buenos y la gente con la que he crecido y con la que me voy a ir. Algo mejor que la familia no hay, y para mí siempre ha sido y será lo primero.

¿Qué significa el Levante para usted?

Al Levante lo considero también mi familia. Todo lo que tengo a día de hoy me lo ha dado este club. Mi perro es de Buñol y mi pareja es de València. A la afición, que me transmite siempre por redes sociales su cariño, también le tengo un cariño increíble. Después, a la gente del club, ya sea el presidente, como el director deportivo, gente de oficinas o jardineros, con los que estamos siempre de broma, la trato de la misma manera. Más allá del ámbito del primer equipo, considero este club como una parte muy importante dentro de mí y con eso englobo a todo. El Levante, como he recalcado antes, lo considero mi familia y, para mí, es una responsabilidad muy grande devolver a esta familia a donde merece estar.

Con contrato hasta 2025, ¿cuánta cuerda le queda a Dani Cárdenas en el Levante?

El contrato es hasta 2025 y sé que tengo dos opcionales según objetivos, pero no me coloco plazos ni me quiero poner una fecha marcando hasta cuándo voy a estar aquí. Lo que quiero es disfrutar del presente y estar en casa. Así siento al Levante y no hay nada más bonito. Me fui de mi casa y de mi familia muy joven y tuve la suerte de encontrar esta. No quiero marcar mi futuro. Prefiero seguir sintiendo a esta familia y disfrutar muchísimos años, esperemos que en Primera División, de este club.