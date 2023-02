Por mucho que suene a tópico en un equipo que lleva nueve victorias seguidas en la Liga F, el Levante Femenino tiene un partido en el que no debe fiarse. Sus ‘tocayas’ del Levante Las Planas son uno de los cuatro equipos que han encontrado la fórmula para hacerles pinchar y saldrán con todo en Buñol (12:00), donde las de Sánchez Vera solo conocen la victoria. El cuadro granota vuelve a abrir la jornada y dormirá con un colchón de catorce puntos sobre el cuarto puesto si suma los tres.

Irse con buen sabor de boca al parón de dos semanas es esencial y las locales lo intentarán con tres internacionales con España en su once: Alba Redondo, que sale a gol por partido, Paula Tomás, convocada por primera vez, y María Méndez, recién renovada hasta 2025. También hay estrellas de otras selecciones como la colombiana Mayra Ramírez. Las que no están son las lesionadas Paraluta, María Valenzuela, Antonia Silva, Silvia Lloris y Júlia Aguado. Buñol ya fue testigo de la revancha contra el Alhama, verdugo en la Copa de la Reina, y ahora espera presenciar un triunfo ante el Levante Las Planas, que arrancó un 1-1 en la primera vuelta pero no devió del camino a las granotas.