Dani Cárdenas viene en racha con numerosas porterías a cero que están siendo claves para la lucha del Levante por el ascenso. Tras un empate sin goles en Ponferrada, los granotas están "concienciados y preparados para lo que viene el domingo". El portero, tal y como contó en los medios oficiales del club, no se fía del Lugo: "Sabemos que va a ser otra batalla, otro partido muy importante en casa... un partido duro, un partido de la categoría, de tú a tú, donde estamos viendo que todos los partidos son muy apretados y se deciden por la mínima".

Lo que tiene claro el de Terrassa es que una victoria ante los gallegos haría bueno el resultado del sábado pasado: "Este domingo sacando los tres puntos el punto en Ponferrada es muy bueno, así que semana para preparar el partido y sacar los tres puntos el domingo".

De cara a lo que queda, el '1' destaca que el tramo final de la competición será muy duro: "Sabemos que los catorce partidos que quedan son muy importantes, no hay que restar importancia a ninguno, tanto los de casa como los de fuera". Para ello pide el apoyo del levantinismo: "Estamos en la recta final y el aliento de la afición siempre se nota, siempre es un plus. Cuando el Ciutat es el Ciutat de las grandes noches pocos rivales se llevan los tres puntos de aquí. Estoy deseando que la gente se anime, venga el domingo y juntos celebremos la victoria".

El reto es grande pero Cárdenas ve muy bien a sus compañeros: "El equipo está muy concienciado en cometer muy pocos errores, en defender muy bien en elaborar juego... y se está transmitiendo en resultados y porterías a cero. Es trabajo de todo el equipo y esperemos que vengan muchas más".

Fondo de armario para cubrir las bajas

El duelo frente al Lugo se complica por las lesiones de dos de los principales responsables de que el guardameta tenga que intervenir lo menos posible: Vezo, que se perderá ocho semanas de competición, y Álex Muñoz, que no está descartado para el domingo. Pese a ello Cárdenas confía en toda la plantilla: "Si algo tenemos es fondo de armario. Esté quien esté el nivel no va a bajar, incluso siempre hay un plus porque la gente sale enchufada, la gente trabaja para estar lista el fin de semana. Es una pena no poder contar con bastantes jugadores para este partido pero seguro que toda la gente que entre el domingo en el once inicial va a dar el máximo y juntos trabajaremos ese partido".

Por último, el meta hizo balance de la temporada y de lo que está por venir: "Muy feliz, disfrutando de este año de fútbol, de afición, de Levante... y deseando que lleguen más partidos para que llegue el último día de la temporada y poder cumplir el objetivo para celebrarlo todos juntos".