Rubén Vezo ha compartido a través de sus redes sociales un mensaje en el que reacciona al parte médico que le detectó este lunes "una lesión muscular compleja en los isquitiobiales del muslo derecho".

"Ayer las notícias del doc (doctor) no fueron las mejores y me tocará estar unas largas semanas fuera. Los que me conocen ya saben como soy… no pierdo tiempo con lamentaciones. Trabajaré al máximo desde ya para estar cuanto antes junto a mis compañeros. Nos vemos pronto", ha asegurado el portugués.

El defensor, que ha dejado la línea central bajo mínimos, es una de las piezas más importantes en el esquema de Javi Calleja. De hecho sumaba 14 partidos completos consecutivos en LaLiga, siendo pilar fundamental en la buena racha del cuadro granota que le hace estar peleando por los puestos de ascenso directo a Primera.