Según los tópicos que se rezan en la categoría de plata, en Segunda División no hay rival pequeño, pero sí que puede presumir de contar con equipos capaces de romper esquemas preestablecidos. El fútbol, que no entiende de dinámicas ni de estados de formas, no es capaz de hacer cálculos ni de darle explicación a un Levante que navega viento en popa hacia el ascenso a Primera División. Más allá de cuál sea su sentido, las matemáticas reflejan que el combinado de Javi Calleja, tras vencer al Lugo con goles de Bouldini, Pablo Martínez y Rober Ibáñez (3-1), y sumar su vigésimo partido sin perder en liga, ha prendido la mecha para subir a la élite a las puertas de las Fallas. Dio igual la proximidad temporal con la Crida y todo lo que le envuelve a su alrededor. El equipo crece, se gusta y, sobre todo, cree en un objetivo que le motiva. Le excita. Y es que el rendimiento que está dando es digno de exhibirse en la élite del fútbol español.

Sin embargo, el Lugo quiso seguir el tópico al dedillo, plantando cara a un Levante que fue todo un vendaval en sus compases iniciales, pero que, de morir en Orriols, lo quiso hacer de pie. De hecho, Alberto Rodríguez, en dos ocasiones y con su cabeza como recurso, intentó batir a Dani Cárdenas. El canterano atrapó el segundo remate, pero en el primero, presenció cómo al esférico le quedaron centímetros para tocar una red que sí perforó el Levante al cuarto de hora de partido. Trabajó, es más, para conseguirlo lo más rápido posible, sobre todo en segundas jugadas. La ilusión de subir a Primera División le puede. Bouldini, por segunda vez consecutiva en el Ciutat de València, anotó la diana inicial para despejar el trayecto hacia los tres puntos. Pablo Martínez cosió el centro desde la esquina y el marroquí aprovechó la mala salida de Óscar Whalley. El gol supuso un subidón mayúsculo, totalmente equiparable al ambiente que se respira en las calles ante el inicio de las Fallas. Orriols, en una nube desde que Calleja se hizo con los mandos de la nave granota, vive en un estado de felicidad constante, mientras vio cómo una combinación entre Montiel y Pablo Martínez no se convirtió en el segundo tanto de Bouldini, casi a bocajarro, ante el desvío de un defensor. No obstante, el Ciutat de València cayó de su nube particular en el momento en el que el Lugo igualó fuerzas en el luminoso. Sebas Moyano, ante la cantidad de adversarios que tuvo a su alrededor, pareció no encontrar escapatoria a su jugada individual, hasta que se sacó de la chistera un zurdazo que, tras impactar en el palo e imparable para Cárdenas, entró por la escuadra. A pesar del empate, al Levante no le tiembla el pulso cuando los contextos se tuercen. La cantidad de veinte partidos sin caer derrotado lo demuestran. Además de devolver a su público al júbilo, se encargó de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Justo, dos minutos después del gol de Lugo. Jorge De Frutos, incombustible e incansable como de costumbre por la derecha, apuró todo el espacio que le concedió su rival para centrársela a un Pablo Martínez que, llegando desde atrás, hizo el segundo justo antes del descanso. Una diana balsámica, cargada de fuerza y que ayudó a afrontar la segunda mitad con un plus de energía y con el viento de cara. El Lugo intentó no perderle la cara al enfrentamiento. El golpe fue evidente, pero, con sus más y sus menos, peleó mientras el Levante le dejó la posibilidad, aunque las opciones fueran remotas. Los de Javi Calleja, ambiciosos por naturaleza, asediaron la portería de Óscar Whalley, sobre todo, durante el ecuador del segundo asalto. De hecho, el conjunto granota las tuvo de todos los colores. 83 A través de falta directa, con un Joni que se topó con el meta del club lucense, yendo al contragolpe, con un De Frutos que, además de llevar la batuta, también probó los guantes del rival con un fuerte disparo, y provocando infinidad de saques de esquina. Cantero, desde la frontal, protagonizó la oportunidad más clara con un potente lanzamiento, pero a partir de los últimos quince minutos, el Levante tuvo que resistir. Aguantar las reivindicaciones de un Lugo que batalló hasta el final, pero que no le dio para impedir la diana de la sentencia. Rober Ibáñez, con un toque sutil dentro del área, engañó a todos los oponentes. Buscó centrar, pero su envío terminó en el fondo de la red para alegría de una afición que, intranquila ante los acercamientos visitantes, recuperó la sonrisa y volvió a celebrar. Sin sufrimiento no hay ascenso. Esa es la realidad. Pero este equipo, con veinte partidos sin conocer la derrota, quiere seguir viviendo de la ilusión de volver a la élite. Un sueño que, a este paso, se hará realidad. Ficha técnica: 3 - Levante UD: Cárdenas, Son (Pubill, m.90), Pier, Iborra, Saracchi, De Frutos, Pepelu, Pablo Martínez, Joni Montiel (Musonda, m.81), Cantero (Rober Ibáñez, m.72) y Bouldini (Wesley, m.81). 1 - CD Lugo: Whalley, Loureiro, Pantic, Alberto, Andoni López, Xavi Torres (Avilés, m.69), Cuéllar (Baena, m.69), El Hacen, Gui, Sebas Moyano y Scepovic (Manu Barreiro, m.59). Goles: 1-0, m.16: Bouldini. 1-1, m.42: Sebas Moyano. 2-1, m.44: Pablo Martínez. 3-1, m.93: Rober Ibáñez. Árbitro: González Esteban (Colegio vasco). Amonestó al loca Pepelu. Sin amonestados en el Lugo. Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Liga SmartBank en el Ciutat de València ante 12.699 espectadores.