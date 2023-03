La llegada de Felipe Miñambres a la dirección deportiva del Levante supuso un golpe de aire fresco para un club que, pese a su estado de depresión por la situación clasificatoria que vivió la temporada pasada, recuperó las esperanzas por mantener la categoría perdida. El astorgano asumió el reto que se le presentó en Orriols con entusiasmo, pero sobre todo, con la ilusión de armar un proyecto que retumbase en el Ciutat de València y que fuera fructífero con vistas a futuro. A pesar del descenso a Segunda División, la hoja de ruta, en términos deportivos, está marcada. Quico Catalán lo expuso en la última Junta de Accionistas, pero el técnico granota se encargó de desgranarlo detalladamente en el podcast ‘Arquitectos’ de LaLiga. La idea de Felipe Miñambres es la de formar un proyecto a cinco años vista donde la cantera tenga una proyección fundamentada en el primer equipo, donde la nueva Ciudad Deportiva de Nazaret jugará un papel trascendental a la hora de importar y moldear jóvenes talentos. Pero, por encima de todo, marcar los parámetros del Levante del futuro sobre el terreno de juego. Unas intenciones sobre las que encaja Javi Calleja, cuya filosofía y rodaje en cantera, además de su sobresaliente trabajo en el primer equipo, le dan argumentos.

Según expuso durante la conversación, el director deportivo quiere plasmar los valores del club en el verde, pero también, que el trabajo que se realice en la cantera sirva de recompensa para todos los jugadores que resaltan en categorías inferiores. «El club hace una inversión grande en cantera. Nos hemos marcado un reto: tener una media de 1,4 por temporada y acabar con un 40 por cien de futbolistas en el primer equipo procedentes de la cantera. Estamos trabajando bien, pero queremos dar un paso hacia adelante», dijo Miñambres, agregando que la construcción de la Ciudad Deportiva de Nazaret será clave para que su proyecto adquiera fuerza. «La nueva Ciudad Deportiva contará con una residencia mucho más grande, tendremos algún campo más con césped natural y tendremos una infraestructura mucho más moderna. Y, lo más importante, es que estará en la ciudad. Será clave para la incorporación de niños jóvenes y de talento», comentó.

Siguiendo el hilo, Felipe Miñambres fue cuestionado por la renovación de Pepelu, cuya continuidad, además de seguir la idea que se prevé en el Levante, marcó un antes y un después. No solo por la durabilidad del contrato, sino también por lo que representa en el Levante. Conseguir ampliar la vinculación del ‘8’ con el club fue un éxito, aunque el propio Miñambres reconoció que un contrato de su magnitud no lo firma cualquiera. «Pepelu tiene todas las características para tener ese contrato. No a todo el mundo se le puede dar. En una conversación con sus agentes, nosotros queríamos renovarlo el máximo tiempo posible y surgió la posibilidad. Crear un jugador franquicia y que sea un referente porque viene de categorías inferiores y vivió muchos años en la residencia. Tuvo que currárselo porque salió cedido en tres ocasiones. Pese a ello, Pepelu estaba un poco preocupado por el proyecto de este año. Yo le decía que confiase en mí. Para nosotros es una alegría. Es un tipo centrado, tanto en el campo como fuera. Estamos contentos con su renovación y con la de Pablo Martínez. Son dos futbolistas de presente y de futuro», dijo el astorgano en LaLiga.

No obstante, su proyecto se basará en que el Levante, en su totalidad, tenga una identidad clara. «Nuestra metodología se basará en jugar con la pelota y de ser agresivos sin ella. Que transmitan espíritu y ganas sobre lo que representa el Levante. Un equipo luchador. Luchamos para ser un referente dentro de nuestra idea. Nuestros jugadores han de disputar los partidos con una intensidad y una energía grande. Eso lo queremos en el primer equipo». Sin embargo, los técnicos y preparadores físicos, al igual que el resto de empleados, entran en un plan donde Calleja presume de tener dotes para liderar lo que pretende Miñambres. «Con Javi Calleja tenemos lo que nos encaja. Ha trabajado mucho en la cantera, en Villarreal estuvo desde abajo y viene de la cantera del Madrid. Nos mira con buenos ojos. Eso lo percibe todo el mundo y los chicos que van a entrenar también. Es un tipo tranquilo, organizados en el trabajo, para la preparación de los partidos, partiendo siempre de lo que nosotros somos y de los jugadores que tenemos. El equipo le da para poder jugar como él quiera, pero la idea principal es la de salir a ganar y ser dominadores».

Pese a ello, y cuestionado sobre cómo hacer frente a un despido, tuvo buenas palabras hacia Mehdi Nafti y explicó tanto su decisión en contratarlo como los motivos de su cese. «No es fácil porque Nafti es un tipo excepcional. Llegó en un momento en el que no era fácil levantar el ánimo y la ilusión de una plantilla. Para mí era muy importante que esos jugadores, donde muchos de ellos se iban a quedar, no se vinieran abajo. Contribuyó en eso y en que muchos futbolistas que se querían ir se quedasen. Salieron los que quisieron salir. Después, el trabajo en pretemporada fue extraordinario. Las cosas iban bien porque la energía de la plantilla era diferente. Nos dio ese empuje, pero a nivel futbolístico no encontramos una salida. A veces la suerte influye también. Daba gusto trabajar con ellos y tenía muy buena relación, pero pensábamos que se le podía sacar más rendimiento a la plantilla».