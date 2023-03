El Levante Femenino va con el piloto automático en la Liga F y navega imparable hacia su sueño de competir en Champions la próxima temporada. Poco importó el parón de selecciones. El combinado entrenado por José Luis Sánchez Vera asaltó el feudo del Sevilla Femenino y logró nada más, y nada menos, que su undécima victoria consecutiva. Triunfo que le mantiene en la tercera posición y que aviva la ilusión de competir contra las mejores en el Viejo Continente.

No obstante, el encuentro comenzó torcido, aunque el Levante fue capaz de darle la vuelta en diez minutos. Nada más saltar al terreno de juego, el Sevilla, por mediación de Martín Prieto, se adelantó en el marcador, pero el cuadro levantinista cambió las tornas en el luminoso a través de las botas de Erika González, quien atenta en el segundo palo, remató a la red un lanzamiento cruzado de Tatiana Pinto. La portuguesa, a pesar de no empatar la contienda, fue protagonista al ser la autora de los dos tantos posteriores. Nueve minutos después del tanto andaluz, la ‘11’ cabeceó un córner de Natasa Andonova y puso por delante a las levantinistas, para llegar al descanso con una ventaja más amplia con la misma fórmula que en el 1-2: centro de Andonova y cabezazo de Tatiana Pinto.

La vuelta al terreno de juego se llevó a cabo con la tranquilidad de tener en el marcador una ventaja amplia. Un 1-3 con el que encarar el segundo tiempo con la sensación de haber hecho los deberes, pero el Levante no levantó el pie del acelerador. Erika González, en el ecuador de la segunda parte, aprovechó un mal blocaje de Sullastres a disparo de Andonova, una de las mejores de la cita, para colocar el cuarto en el luminoso. Un resultado que no sería definitivo, ya que Silvia Meseguer tuvo tiempo para hacer un tanto más en la cuenta particular de su Sevilla. Una victoria de prestigio y que le da al Levante Femenino plena credibilidad para soñar con jugar en la Champions League la próxima temporada.