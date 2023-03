El contador de victorias se quedó en once para el Levante Femenino. Si hubo un equipo en la Liga F capaz de cortar el intratable estado de forma de las chicas entrenadas por José Luis Sánchez Vera era el Barça, que tras 21 jornadas disputadas, ha sido capaz de vencer todos sus partidos. El conjunto levantinista, que terminó desinflándose en los últimos minutos, plantó cara al equipo con mayor potencial dentro de la categoría para demostrar, a pesar de la derrota, que tiene mimbres más que suficientes para estar la próxima temporada en Champions League.

El marcador no reflejó lo que se vio sobre el terreno de juego, donde la igualdad reinó en Buñol. La diferencia entre ambos clubes, aspecto que marca el camino culé, fue el acierto de cara a portería. Las intentonas de las granotas no fueron precisas, mientras que las de el cuadro visitante, abundantes en la segunda mitad, terminaron no solo de arrinconar al Levante, sino que terminaron matando al rival. El Barça desdibujó al Levante en el último cuarto de hora de partido. A los treinta minutos Bonmatí marcó y repitió anotación en el 77’. El 0-2 mató a las granotas, que sin fuerzas, vieron cómo Claudia Pina y Fridolina hicieron que la derrota doliese todavía más.