El levantinismo le brindó ayer una emotiva despedida a Pedro Catalán, consejero y padre de Quico Catalán que falleció la semana pasada tras años luchando contra una grave enfermedad. El Ciutat, la que fue y seguirá siendo su casa, se puso en pie para guardar un minuto de silencio que se convirtió en un atronador y respetuoso aplauso, en honor a su memoria y a sus años de dedicación y trabajo al club levantinista.

El equipo saltó al verde con una camiseta que rezaba una frase de agradecimiento: “Gracias Pedro por tu legado”. Con idéntica indumentaria, los futbolistas se unieron para guardar un minuto de silencio que fue precedido por una frase de Pedro Catalán emitida por la megafonía. “Este es un equipo diferente. Somos diferentes. Eso es lo que yo aprendí desde que empecé a andar, soy del Levante desde que nací. Mi padre me lo enseñó y yo se lo he enseñado a mis hijos y a mis nietos. Os quiero dar las gracias por los ánimos que he sentido y por la historia que estáis haciendo para el Levante”, fueron las palabras, emitidas por Pedro, que se escucharon en Orriols.

Mientras se producía el minuto de silencio en el Ciutat, Vicente Iborra, capitán en el partido contra el Albacete, puso un ramo de flores sobre el terreno de juego, y una vez finalizó, tantos los elegidos por Javi Calleja para salir desde desde la partida, como los suplentes y desconvocados, posaron en la foto luciendo la elástica con la que quisieron homenajear a Pedro Catalán.