La vuelta de Roberto Soldado es un oasis para un Levante cuya productividad goleadora, por parte de sus atacantes, destaca por su ausencia. El bache de resultados, que ha frenado su salto a plazas de ascenso directo, coincidió con dos partidos donde, pese a los múltiples acercamientos a portería rival que protagonizaron los de Javi Calleja, el equipo se marchó sin anotaciones en su casillero. El ‘9’, después de casi un mes sin estar disponible por unas molestias que le impidieron ejercitarse con normalidad, vuelve a estar a disposición de su entrenador, que suma una pieza más para la delantera de cara a un partido que le impone respeto al técnico. «Miras cada partido, ves que los de abajo se están jugando la vida y que ponen en complicaciones a cualquier rival. Ante el Málaga y en su casa, que va a pelearlo hasta el final y arropado por su gente, nos costará mucho, pero tenemos que ser fuertes», aseguró Javi Calleja después de empatar contra el Albacete.

La Rosaleda, escenario que para el Levante debe ser un punto de inflexión, pudo haberse convertido en el estadio local de Soldado. El Málaga, en su deseo de armar una plantilla lo suficientemente competitiva como para pelear por el ascenso, intentó hacerse con los servicios del ‘9’. Fue una de las prioridades de la dirección deportiva comandada por Manolo Gaspar que, el pasado 1 de febrero, separó sus caminos con el club andaluz. Sin embargo, el hecho de que tuviera contrato hasta 2023, y la barrera del salario, hicieron que el combinado de la Costa del Sol fuese a por su firma con la carta de libertad como única fórmula de traspaso. Condiciones que fueron desestimadas por el jugador por dos motivos. El primero, por su deseo de seguir militando en València por la estabilidad de su familia, y el segundo, por su intención de quitarse la espina del descenso volviendo a Primera División con el Levante.

Roberto Soldado fue el deseo imposible de un Málaga que, después de recibir la negativa del ariete valenciano, vio en Rubén Castro el perfil que no lograron con el ‘9’ levantinista, tal y como apuntó el diario AS desde la localidad malagueña. No obstante, las expectativas, fruto de las lesiones, han impedido que el futbolista granota haya gozado de continuidad, ya sea partiendo desde la titularidad o desde el banquillo. Precisamente, el partido de ida contra el Málaga fue el primero que se perdió por cuestiones físicas y, desde entonces, no ha estado disponible en ocho. Después de superar las molestias que le impidieron ejercitarse con normalidad, Soldado reaparece en los planes de Calleja y para darle soluciones en medio de una crisis goleadora, donde Bouldini, pese a sus siete dianas, está un peldaño por encima de los tres de Cantero, mientras que Wesley sigue sin marcar en liga. Con dos en su cuenta particular, Soldado aspira a mejorar sus registros para ayudar a su equipo a conseguir el regreso a la élite del fútbol español.